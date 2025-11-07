Los ciudadanos de Toro se forman en primeros auxilios
El curso está organizado el CEAS de Toro y la asociación de vecinos "Antona García" e impartido por técnicos de Cruz Roja
La primera sesión del curso de Prevención de Accidentes Domésticos y Primeros Auxilios tuyo lugar ayer en el comedor del Seminario.
La misma, impartida por una técnico de Cruz Roja en Zamora, se centró en el soporte vital básico: maniobras de reanimación cardiopulmonar y atragantamientos, y en cómo curar pequeñas heridas o quemaduras o cómo diferenciar una angina de pecho de un infarto de miocardio.
Las próximas sesiones, también de carácter práctico, serán los días 10 y 13 de noviembre, de 16.30 a 19.30 horas, y no es necesario inscribirse previamente para asistir. Estas estarán más enfocadas en dar pautas para la prevención de accidentes en el entorno doméstico y se dirigirán, principalmente, al colectivo de personas mayores, aunque pueden asistir ciudadanos de cualquier edad.
El curso está organizado el CEAS de la Diputación de Zamora en Toro y la asociación de vecinos "Antona García" e impartido por técnicos de Cruz Roja y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toro.
