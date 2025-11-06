Un turismo cae a un canal de riego junto a la azucarera de Toro

Un vehículo de tipo turismo se ha precipitado en la mañana de este jueves a un canal de riego sin agua, a unos 200 metros de la planta de la azucarera de Toro.

El 1-1-2 recibía en torno a las 08.30 horas el aviso de la salida de vía de un turismo en la ZA-P-2106, en el término municipal de Toro.

Según indicaba el alertante, el turismo había caído y el conductor del mismo, un varón de 42 años, había resultado herido.

El 1-1-2 dio el correspondiente aviso a Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Efectivos voluntarios de los bomberos de Toro excarcelaron al conductor del vehículo y lo ayudaron a salir del mismo, tras lo que se lo colocó un collarín.

El estado de salud del conductor no ha trascendido por el momento.