Toro presentará el viernes su nueva Comparsa de Gigantes
El Ayuntamiento acogerá el acto, al que están invitados todos los vecinos, el día 7 a partir de las 20.00 horas
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro acogerá este viernes, 7 de noviembre, la presentación de la nueva Comparsa de Gigantes "Ciudad de Toro".
Durante el acto, todas las personas que acudan podrán conocer los diferentes personajes que integran la comparsa, así como las características de cada uno y el proceso de creación que se va a llevar a cabo para "darles vida" por las calles de la ciudad.
La presentación comenzará a las 20.00 horas y la asistencia es libre hasta completar el aforo del Salón de Plenos del consistorio.
