Casa de Cultura
Toro acoge una charla sobre el testamento vital y la eutanasia
La actividad está organizada por la Asociación "Derecho a Morir Dignamente" (DMD) y se centrará en los derechos relacionados con el final de la vida de las personas
La Casa de Cultura de Toro acogerá mañana, viernes 7 de noviembre, la charla informativa "Tus derechos: Testamento vital y eutanasia".
La actividad está organizada por la Asociación "Derecho a Morir Dignamente" (DMD) y se centrará en los derechos relacionados con el final de la vida de las personas, el testamento vital y la eutanasia.
El acto comenzará a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del mismo.
