Casa de Cultura

Toro acoge una charla sobre el testamento vital y la eutanasia

La actividad está organizada por la Asociación "Derecho a Morir Dignamente" (DMD) y se centrará en los derechos relacionados con el final de la vida de las personas

Cartel anunciador de la charla sobre los derechos relacionados con el final en la vida que se impartirá en Toro

Carmen Toro

La Casa de Cultura de Toro acogerá mañana, viernes 7 de noviembre, la charla informativa "Tus derechos: Testamento vital y eutanasia".

La actividad está organizada por la Asociación "Derecho a Morir Dignamente" (DMD) y se centrará en los derechos relacionados con el final de la vida de las personas, el testamento vital y la eutanasia.

El acto comenzará a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del mismo.

