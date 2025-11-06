Toro acoge una charla sobre el testamento vital y la eutanasia

La Casa de Cultura de Toro acogerá mañana, viernes 7 de noviembre, la charla informativa "Tus derechos: Testamento vital y eutanasia".

La actividad está organizada por la Asociación "Derecho a Morir Dignamente" (DMD) y se centrará en los derechos relacionados con el final de la vida de las personas, el testamento vital y la eutanasia.

El acto comenzará a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del mismo.