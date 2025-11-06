La Diputación adjudica la construcción del parque de bomberos de Toro

La construcción del futuro parque comarcal de bomberos en Toro ha sido adjudicada a la empresa zamorana Zapaín.

Así lo ha confirmado este jueves el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en unas declaraciones hechas durante una rueda de prensa ofrecida en el recinto ferial Ifeza.

Según indicó el presidente provincial, la mesa de contratación del proyecto se ha celebrado esta semana y el mismo avanza según lo previsto ya que, en la institución, «seguimos con la hoja de ruta» al respecto, dijo Faúndez.

El plazo de ejecución del proyecto del nuevo parque, una vez que estén firmados los contratos y hecha el acta de replanteo previo, está previsto en un período aproximado de seis meses. «Es decir, estamos cumpliendo objetivos», expresó Javier Faúndez.

El procedimiento de la licitación del parque se había presupuestado en un total de 750.000 euros, que se desglosan en 619.834,71 euros de base imponible más 130.165,29 euros correspondentes al IVA.

Asimismo, Faúndez también aludió a la licitación del derribo del edificio del antiguo matadero municipal, ubicado en la parcela en la que se construirá el parque, que ya había sido adjudicada el pasado mes a la empresa local Estejosan S. L., que presentó la oferta económica más ventajosa por un importe de 39.846 euros más IVA: «si no me equivoco, se está ejecutando ya», ha dicho Faúndez.

Nuevos vehículos

Por otro lado, el presidente de la Diputación explicó que, de forma paralela a las dos licitaciones citadas y necesarias para la construcción del parque de bomberos profesional en Toro, que prestará servicio a la localidad y a otros pueblos de la comarca y de su entorno, también se están licitando, desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil «todos los vehículos» que se prevén destinar al parque de bomberos de Toro, que, como remarcó Faúndez, son vehículos nuevos.

El proyecto del futuro Parque de Bomberos de la Comarca de Toro, que será financiado íntegramente con cargo al presupuesto provincial de 2026, se tramita mediante el procedimiento abierto simplificado y en régimen ordinario, lo que permitirá «una mayor agilidad» en los plazos de la adjudicación y el inicio de las obras, con el fin de garantizar la aprobación del gasto y la adjudicación del contrato antes de que finalice el presente año, según habían informado anteriormente desde la institución provincial.