"Los áridos, junto al vino, son otra pata del desarrollo económico de Toro"

-¿Sobre qué trata la línea de conferencias que imparte estas semanas en la Universidad de la Experiencia?

-La asignatura se llama "Historia y patrimonio de las obras públicas en Castilla y León" y la he titulado "Arte al servicio de la sociedad". Trato de transmitir la línea de investigación que estamos efectuando en el sentido de difundir el patrimonio cultural de las obras públicas, más en concreto, el extenso patrimonio que hay en Castilla y León.

Quiero que la gente se pregunte qué relación tiene la ingeniería civil con el patrimonio cultural o si las obras públicas también son patrimonio. Adquiriendo la capacidad de analizar, de interpretar las tipologías, por ejemplo, con las obras de paso, entendiendo sus elementos, qué significan, cuál es su sentido estético, etc. Estas obras se caracterizan, sobre todo, por la utilidad pública, cualquier edificio la tendría; pero estas siempre han tenido una consideración menor. Hoy en día ha cambiado, pero este concepto es relativamente moderno.

-Acaba de mencionar uno de los dos pasos de lobos que diseñó hace 20 años y transcurre por parte de la provincia, del que llegó a hacerse eco "National Geographic", ¿qué impacto positivo ha tenido?

-Compañeros dedicados al seguimiento de especies han puesto como ejemplo de éxito el paso de lobos grande que tenemos en el tramo de Villamañán. No lo puedo cuantificar, pero sí han tenido mucho impacto.

También obras de ingeniería como las presas tienen un impacto medioambiental positivo, como la aparición de humedales y la proliferación de especies.

-Uno de sus objetos de estudio es el Puente Mayor de Toro...

-Me ha llamado la atención que es un puente medieval con orígenes romanos que están en los tajamares, en los arranques de los arcos, con esa piedra más ennegrecida que era la utilizada por los romanos, que, al venir de un territorio eminentemente volcánico, como es Italia, detectaban las rocas de tipo basálticas, y creo que eso puede demostrar también el origen romano.

He descubierto que una de sus reformas está hecha en el siglo XVI por Rodrigo Gil de Hontañón, el arquitecto que hacía la clerecía en Salamanca; para darnos cuenta de las grandes actuaciones que ha tenido.

Para hacernos una idea de las intervenciones que ha tenido las obras públicas y todo lo que han sufrido en Castilla y León, es un buen ejemplo porque en 1973, la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia, junto al Ayuntamiento de Toro, empieza a hacer unos reconocimientos previos debido al mal estado del puente. Quien se encarga de planificar esto es el gran ingeniero de caminos, el doctor Carlos Fernández Casado, que era miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Solicita hacer un estudio de la estructura interna, de sus espesores, del estado de las cimentaciones... Pero tomó este puente con un objetivo mucho más amplio: investigar en qué condiciones resistentes se encuentran los elementos estructurales de un puente de este tipo para tener unas bases de partida para la reconstrucción de otros puentes en condiciones similares.

Es decir, le sirve para la restauración de puentes medievales que se encuentran en un estado lamentable, o sea, el puente de Toro es como un ejemplo para el resto, es sorprendente.

-¿Es habitual tener tres puentes, tan distintos en materiales y hechuras, como en Toro?

-Desde luego, es sorprendente. Son puentes sobre el río Duero por lo que siempre van a ser de entidad. Pensemos en Zamora, creo que tiene los mismos puentes principales que Toro; por supuesto que es una referencia, un sitio singular.

-Tiene una colaboración con la empresa local José Isidro Torres, por la que han recibido un reconocimiento. ¿En qué consiste?

-Yo trabajo en materiales sostenibles. Ese trabajo se centra en el árido reciclado procedente del reciclaje de productos prefabricados que no han cumplido el control de calidad o han quedado deteriorados por las condiciones ambientales. Lo reciclamos y hemos logrado fabricar hormigón estructural para vigas de alta resistencia.

Lo hemos publicado en una revista científica internacional de elevado impacto. Ha habido una investigación desarrollada en la Universidad Politécnica de unos resultados excelentes.

-Usted dice que de Toro salen los mejores áridos de Castilla y León...

-Al encontrarse en el curso más bajo del Duero, se producen unas grandes terrazas fluviales en las que se deposita una gran cantidad de gravas; además, estamos en la zona silicia del Duero, en la más dura.

El árido silicio tiene una elevada resistencia a la fragmentación y es idóneo para carreteras y hormigones, y los grandes bancos depositados en Toro sirven de suministro a la principal empresa de prefabricados que hay en Castilla y León y a una gran cantidad de plantas de hormigón.

Los áridos como material de construcción en Toro, junto, por supuesto, a los maravillosos vinos y a la industria turística; sería la otra pata del banco que contribuye al desarrollo económico de la ciudad y de la comarca.

-¿Cómo influyen los materiales de cada zona en las grandes obras?

-Ávila es Patrimonio de la Humanidad porque se asienta sobre un batolito granítico y todo lo que sacan es granito. En Salamanca, pasa igual porque en el Tormes hay unos bancos de arenisca tremendos y, de ahí, se saca la piedra de Villamayor, y Toro es el gran suministrador de áridos porque en el Duero tiene unas terrazas de gravas magníficas, muy grandes.

La construcción va asociada, lógicamente, a intentar minimizar los costes de transporte. Nuestras obras son siempre de gran volumen, necesitan muchos recursos, por lo que tanto la obra pública como la edificación tienen que ir asociadas a la zona.

-Tiene una línea de investigación sobre el cambio climático...

-Busco desarrollar materiales de construcción sostenibles y eso supone meterlos otra vez en la cadena de producción cuando acaba la vida del edificio o estructura: en vez de recurrir a sacar nuevos áridos de graveras o canteras, con el impacto ambiental que tiene, los materiales se machacan, se vuelven a hacer áridos y se reutilizan.

Me dedico a valorizarlo en materiales mejores ya que son de menor calidad que los áridos naturales. Es la economía circular.