Antonio Álvarez Mora presenta en Toro su libro "Puentes sobre el río Duero"

Antonio Álvarez Mora ha presentado en la tarde de este jueves en la Casa de Cultura de Toro su libro "Puentes sobre el río Duero".

En la publicación, Álvarez recoge los 133 pasos que existen desde que nace en los Picos de Urbión (Soria) hasta que desemboca en Oporto (Portugal), desde los históricos, de ferrocarril, metálicos, pasarelas, de carreteras y autovías, incluidos los tres que hay en Toro e, incluso, el del AVE cerca de Peleagonzalo.

Durante el acto, el autor se apoyó en una presentación fotográfica para explicar aspectos de algunos de los puentes que ha estudiado, además de las ruinas de algunos otros, y se detuvo especialmente en explicar detalles de los puentes que existen en Toro.

Antonio Álvarez estuvo acompañado por la toresana Isabel Marbán, que hizo una breve presentación del propio autor.