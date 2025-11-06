Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde los Picos de Urbión hasta Oporto

Antonio Álvarez Mora presenta en Toro su libro "Puentes sobre el río Duero"

El autor ha estado acompañado por la toresana Isabel Marbán y se ha apoyado en un recorrido fotográfico para exponer su estudio sobre los 133 pasos que ha recogido en la publicación

Antonio Álvarez presenta &quot;Puentes sobre el río Duero&quot; | C. T.

Carmen Toro

Antonio Álvarez Mora ha presentado en la tarde de este jueves en la Casa de Cultura de Toro su libro "Puentes sobre el río Duero".

En la publicación, Álvarez recoge los 133 pasos que existen desde que nace en los Picos de Urbión (Soria) hasta que desemboca en Oporto (Portugal), desde los históricos, de ferrocarril, metálicos, pasarelas, de carreteras y autovías, incluidos los tres que hay en Toro e, incluso, el del AVE cerca de Peleagonzalo.

Durante el acto, el autor se apoyó en una presentación fotográfica para explicar aspectos de algunos de los puentes que ha estudiado, además de las ruinas de algunos otros, y se detuvo especialmente en explicar detalles de los puentes que existen en Toro.

Antonio Álvarez estuvo acompañado por la toresana Isabel Marbán, que hizo una breve presentación del propio autor.

