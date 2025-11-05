Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Basado en la saga "Millennium"

Taller de escritura creativa para aficionados

Taller de escritura creativa para aficionados | C. T.

La Casa de Cultura acogió ayer la segunda sesión del taller de escritura creativa "Escribir de la mano", impartido por la periodista y fundadora de la editorial zamorana "Salto al Vacío" Clara Ponte. n

