Fotografías a cambio de donaciones de alimentos para Cáritas en Toro
El toresano Mario Garduño regalará una foto editada en formato digital por cada 2 kilos de comida no perecedera, productos de higiene o juguetes entregados en su estudio
El fotógrafo toresano Mario Garduño ha ideado una iniciativa solidaria de cara a la próxima celebración de Navidad.
Garduño ha organizado una recogida de alimentos no perecederos y otros productos, como artículos de higiene o juguetes en buen estado, que donará a Cáritas.
A cambio de su generosidad, las personas que donen estos artículos, recibirán una foto editada en formato digital por cada 2 kilogramos entregados. Eso sí, siempre que tengan una sesión navideña reservada en el estudio fotográfico del joven, ubicado en el número 6 de la calle El Sol.
Las personas interesadas podrán donar hasta 6 kilos de estos productos.
Así, Garduño ha querido sumar esta bonita iniciativa destinada a quienes más lo necesitan a tantas otras que surgen cuando se acerca la época navideña.
- Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín
- El cuartel militar de Monte la Reina tendrá su propia gasolinera: así será
- Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Toro
- El Divino, un novillero al alimón entre Morales de Toro y Belver de los Montes
- El Ayuntamiento de Toro comprará un solar en la calle Judería para edificar viviendas públicas
- El Casco Histórico de Toro se rehabitará con la construcción de 37 viviendas públicas
- Zamora en Pie' ayuda a los vecinos del Alfoz de Toro a responder las cartas de la Junta ante las alegaciones al biogás
- La Corporación Municipal de Toro se posiciona de manera unánime contra las macroplantas de biogás