Fotografías a cambio de donaciones de alimentos para Cáritas en Toro

El toresano Mario Garduño regalará una foto editada en formato digital por cada 2 kilos de comida no perecedera, productos de higiene o juguetes entregados en su estudio

Cartel de la recogida solidaria de alimentos y otros productos para Cáritas a cambio de una fotografía.

Cartel de la recogida solidaria de alimentos y otros productos para Cáritas a cambio de una fotografía. / Cedida.

Carmen Toro

El fotógrafo toresano Mario Garduño ha ideado una iniciativa solidaria de cara a la próxima celebración de Navidad.

Garduño ha organizado una recogida de alimentos no perecederos y otros productos, como artículos de higiene o juguetes en buen estado, que donará a Cáritas.

A cambio de su generosidad, las personas que donen estos artículos, recibirán una foto editada en formato digital por cada 2 kilogramos entregados. Eso sí, siempre que tengan una sesión navideña reservada en el estudio fotográfico del joven, ubicado en el número 6 de la calle El Sol.

Las personas interesadas podrán donar hasta 6 kilos de estos productos.

Así, Garduño ha querido sumar esta bonita iniciativa destinada a quienes más lo necesitan a tantas otras que surgen cuando se acerca la época navideña.

