La Asociación "Del Toro y su Tradición" de Toro disfruta de su tradicional capea

La Asociación Cultural "Del Toro y su Tradición" ha disfrutado recientemente de su tradicional capea de "fin de temporada".

El colectivo de aficionados toresanos se ha trasladado en esta ocasión, como el año pasado, a la finca "El Palo", ubicada en el término municipal de Tordesillas (Valladolid), para disfrutar de una jornada de campo y tauromaquia.

Más de medio centenar de personas, entre miembros de la asociación toresana y otros aficionados al mundo del toro que quisieron sumarse, se desplazaron hasta allí para ivivir la primera de sus actividades de invierno una vez que la temporada taurina ya ha finalizado en España.

Una a una, fueron saltando al "ruedo" campero hasta cuatro vaquillas, aunque los presentes hicieron un receso para compartir y degustar un guiso antes de seguir soltando adrenalina y disfrutando de la bravura.

Con capotes y muletas, al alimón —compartiendo capote— o por colleras —cada uno, con el suyo— o a cuerpo limpio, demostrando el valor en cortes y quites, los taurinos toresanos disfrutaron plenamente de las embestidas de las reses.