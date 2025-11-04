"Zamora en Pie" ayuda a los vecinos del Alfoz de Toro a responder las cartas de la Junta ante las alegaciones al biogás

"Zamora en Pie" ha denunciad la "avalancha" de cartas enviadas por la Junta de Castilla y Leóna los vecinos que han presentado alegaciones a los proyectos de macroplantas de biogás que prevén instalarse en la zona.

Para el colectivo, "en lugar de estudiar las alegaciones", la Junta decide realizar "este derroche de gasto", enviando una carta que "resulta difícil de entender y aún más de responder para muchas personas", en la que pide a los vecinos "que justifiquen ser parte interesada en los proyectos en un plazo de 10 días".

Zamora en Pie considera que "esta táctica eliminará muchas de las alegaciones" puesto que habrá personas "que no puedan dar respuesta" por lo que el colectivo ha decidido confeccionar dos modelos que se pueden utilizar para dar respuesta a la carta de la Junta y que pueden enviar mediante certificado digital o clave a través de la sede SARA, o bien acudir a registrarla de manera presencial en ayuntamientos, juzgados, Junta de Castilla y León, Diputación o Subdelegación del Gobierno.