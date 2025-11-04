"Zamora en Pie" ayuda a los vecinos del Alfoz de Toro a responder las cartas de la Junta ante las alegaciones al biogás
La federación ha denunciado una "avalancha" de comunicaciones enviadas por la Administración autonómica a los ciudadanos que presentaron su rechazo formal a los proyectos de plantas que pretenden instalarse en la zona
"Zamora en Pie" ha denunciad la "avalancha" de cartas enviadas por la Junta de Castilla y Leóna los vecinos que han presentado alegaciones a los proyectos de macroplantas de biogás que prevén instalarse en la zona.
Para el colectivo, "en lugar de estudiar las alegaciones", la Junta decide realizar "este derroche de gasto", enviando una carta que "resulta difícil de entender y aún más de responder para muchas personas", en la que pide a los vecinos "que justifiquen ser parte interesada en los proyectos en un plazo de 10 días".
Zamora en Pie considera que "esta táctica eliminará muchas de las alegaciones" puesto que habrá personas "que no puedan dar respuesta" por lo que el colectivo ha decidido confeccionar dos modelos que se pueden utilizar para dar respuesta a la carta de la Junta y que pueden enviar mediante certificado digital o clave a través de la sede SARA, o bien acudir a registrarla de manera presencial en ayuntamientos, juzgados, Junta de Castilla y León, Diputación o Subdelegación del Gobierno.
- El cuartel militar de Monte la Reina tendrá su propia gasolinera: así será
- Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Toro
- Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín
- El Divino, un novillero al alimón entre Morales de Toro y Belver de los Montes
- El Ayuntamiento de Toro comprará un solar en la calle Judería para edificar viviendas públicas
- El Casco Histórico de Toro se rehabitará con la construcción de 37 viviendas públicas
- La Corporación Municipal de Toro se posiciona de manera unánime contra las macroplantas de biogás
- El Ayuntamiento de Toro recibe los nuevos vehículos para los servicios de Obras y Parques y Jardines