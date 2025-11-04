Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín

Un vino de Toro se ha alzado por primera vez con 100 puntos en la Guía Peñín de Vinos de España, según han confirmado desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. Se trata de "Alabaster 2022", de la bodega Teso la Monja (Bodegas y Viñedos Sierra Cantabria). Un hito para la enológica en la Denominación de Origen Toro y para la propia DO.

En el llamado pódium de la Guía Peñín, al que se "suben" vinos con a partir de 95 puntos otorgados por sus catadores, se encuentra otra elaboración de la bodega: "Victorino 2022", con 97 puntos.

Cinco vinos más "hacen podio" en la edición de 2026 de la guía: "Las Tierras de Javier Rodríguez El Teso Alto 2017", de Bodegas Rodríguez y Sanzo, y "El Titán del Bendito 2022", de Dominio del Bendito, han obtenido 96 puntos.

Mientras que "Termanthia 2017", de Bodega Numanthia; "Vatán 2021", de la bodega homónima, y "Celsus 2023", de Bodegas Vetus, se han alzado con 95 puntos.

Todos ellos, elaborados con la variedad autóctona Tinta de Toro.

Aunque no estén entre las posiciones del podio, son otras cuantas las elaboraciones a las que los expertos catadores de Peñín han dado una puntuación mayor a 90.

Así, con 94 puntos, se han hecho "Numanthia 2020", de la bodega del mismo nombre; "Bravo de Rejadorada 2019", de Bodega Rejadorada; "Tritón Tinta Toro 2022", de Bodegas Vatán; "Pintia 2021", de la bodega homónima; "Caray Viñedos Seleccionados 2022", de Dominio del Bienamado; "Cartago 2020" y "San Román Garnacha 2022", de San Román Bodegas y Viñedos.

Por su parte, "Finca Seve Los Quemaos 2020", de Algil Bodegas y Viñedos; "Termes 2022", de Bodega Numanthia; "Munia Especial 2021", de Bodega Viñaguareña; "Inaraja 2016", de Bodegas Monte la Reina; "Paredinas 2017", de Bodegas Piedra; "La Viña de Amaya 2021" y "Las Tierras de Javier Rodríguez El Pego 2021", ambos, de Bodegas Rodríguez y Sanzo; "Vetus 2022", de la bodega homónima; "Las Parvas 2018", de Coral Duero; "Díscolo El Magnífico 2020", de Díscolo; "Dominio del Bienamado - Jardín Secreto 2023"; "Dominio del Bienamado Las Vistas Malvasía 2023", de Dominio del Bienamado; "Vía Celestia 2018", de Quadravia; "San Román 2022" y "San Román Malvasía 2023", de la bodega homónima, y "Almirez 2023", de Teso la Monja, han recibido 93 puntos.

Con 92 puntos, se han situado otras 28 elaboraciones con DO Toro, mientras que han sido 32 los vinos que han recibido 91 puntos y 33, los que han obtenido 90 puntos.

El resto, 68 vinos, han sido puntuados con menos de 90 puntos por los catadores de la Guía Peñín que visitaron la DO Toro hace unos meses para catar los vinos elaborados bajo el marchamo de calidad que otorga el Consejo Regulador.