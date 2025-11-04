Presentación del libro "Puentes sobre el río Duero" en Toro

El libro "Puentes sobre el río Duero", de Antonio Álvarez Mora, se prsentraá este jueves, 6 de noviembre, a las 19.00h. en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Toro.

El autor estará acompañado en el acto por la toresana Isabel Marbán.

En el libro están recogidos los 133 pasos que existen sobre el Duero, desde que nace hasta que desemboca en Oporto, desde los históricos, de ferrocarril, metálicos, pasarelas, de carreteras y autovías, incluidos los tres que hay en Toro e, incluso, el del AVE cerca de Peleagonzalo.

La presentación se acompañará con un recorrido fotográfico por estos lugares y la asistencia a la misma es libre y gratuita hasta completar el aforo del local.