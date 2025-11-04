La Casa de Cultura de Toro organiza un nuevo ciclo de "La película de los viernes" en noviembre

El departamento de Fonoteca de la Casa de Cultura de Toro continúa en el mes de noviembre su ciclo de cine "La película de los viernes", que comenzará el viernes 7 con el visionado de la cinta estadounidense "En un lugar salvaje", dirigida por Robin Wright.

La programación continuará el día 14 con la proyección de la también norteamericana "Richard Jewell", dirigida por Clint Eastwood.

El viernes 21, se proyectará "Born to be blue", una co-producción canadiense y británica, dirigida por Robert Budreau.

Finalmente, el viernes 28 de noviembre, los espectadores podrán ver la película estadounidense "La ciudad perdida", de los directores Adam Nee y Aaron Nee.

Todas las proyecciones comenzarán a las 17.30 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo del mismo. n