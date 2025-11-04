El Ayuntamiento de Toro realiza mejoras puntuales de carácter provisional en algunos parques infantiles

La mesa de contratación para adjudicar las obras de mejora de los parques infantiles de Tagarabuena, San Francisco y El Canto se ha celebrado recientemente. Un proceso que supone «un paso importante dentro del compromiso» del Equipo de Gobierno por «mejorar progresivamente» las infraestructuras infantiles de la ciudad, según han expresado en un comunicado.

Desde el Consistorio, han recordado que, aunque la obra haya sido adjudicada, «como es habitual», conlleva unos plazos técnicos y administrativos «que pedimos a los vecinos que comprendan»; no obstante, se han llevado a cabo algunas reparaciones puntuales de carácter provisional para «garantizar la seguridad» de los menores.

Así, en el parque de San Francisco, se ha añadido una gran cantidad de arena ya que en algunas zonas empezaba a quedar visible la base de hormigón, lo que representaba «un riesgo» para el juego infantil.

«Somos plenamente conscientes de que muchos de los parques necesitan actuaciones urgentes», han indicado desde el gobierno local sobre «una realidad que conocemos también desde la experiencia personal» de varios ediles con hijos que hacen uso habitual de las instalaciones.

En paralelo, el Equipo de Gobierno trabaja ya en la planificación presupuestaria de 2026, con el objetivo de «seguir mejorando» estas áreas. Asimismo, han recordado que «la práctica totalidad» de los 14 parques infantiles de Toro se ha adaptado a la normativa que exige la eliminación de la arena como pavimento.

A partir de ahora, el Ayuntamiento pondrá el «foco», especialmente, en el «mantenimiento continuado» de estas áreas, un «pilar fundamental para evitar el deterioro y la necesidad de grandes inversiones en el futuro».

Desde la Concejalía de Parques y Jardines, han agradecido la "paciencia" de los ciudadanos durante este proceso de licitación y han reiterado su "compromiso" con la mejora de los espacios públicos para que todos los niños de Toro puedan disfrutar de ellos "en condiciones de seguridad y calidad".