Solidaridad
Vezdemarbán se pone en marcha contra el cáncer
La caminata solidaria ha estado organizada por la Asociación Cultural "El Caño" y la recaudación se entregará a la AECC de Toro
Vezdemarbán ha acogido el pasado fin de semana una marcha solidaria que recorrió varias calles del municipio para apoyar la investigación del cáncer.
El evento estuvo organizado por la Asociación Cultural "El Caño" a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro, a la que se entregará la recaudación obtenida con los donativos de las inscripciones de los participantes.
Al finalizar la caminata, los asistentes degustaron una chocolatada.
