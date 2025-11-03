Cruz Roja impartirá un curso de prevención de accidentes domésticos y primeros auxilios en Toro

Cruz Roja impartirá en Toro el curso de Prevención de Accidentes Domésticos y Primeros Auxilios, que se desarrollará en tres sesiones.

La primera tendrá lugar el 6 de noviembre y las siguientes, los días 10 y 13, de 16.30 a 19.30 horas, en el salón del Seminario.

Se trata de una formación solicitada por la Asociación de Vecinos "Antona García", destinada a la participación tanto de socios como de no socios de la misma y que es gratuita.

Los interesados en adquirir los conocimientos pueden acudir directamente a las sesiones.

El curso tiene el objetivo de promover la seguridad y el bienestar de las personas en sus hogares, reduciendo la incidencia de accidentes domésticos y mejorando su capacidad de respuesta ante emergencias, a través de la formación en prevención y primeros auxilios.

La actividad está organizada conjuntamente por las CEAS de Toro, dependientes de la Diputación de Zamora, y la asociación "Antona García", y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toro, que cede las instalaciones para su desarrollo.