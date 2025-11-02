Mario González, reelegido Hermano Mayor de la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro

Mario González García resultó reelegido ayer como Hermano Mayor de la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro.

La de González fue la única candidatura que se presentó a las elecciones convocadas por la cofradía semanasantera para renovar su Junta Directiva y que tuvieron lugar durante dos horas en los salones parroquiales anexos a la iglesia de San Julián de los Caballeros.

González ha resultado así reelegido como máximo mandatario de la hermandad, con el total de los votos a favor de los emitidos por los cofrades que acudieron a las urnas.

En los comicios de la asociación, votaron 26 hermanos del total de los que forman parte actualmente de la cofradía.

González tiene ahora por delante la tarea de conformar su nueva junta directiva, aunque ya ha adelantado que lo acompañarán en la misma Marcos Sevillano Díez, que ejercerá el cargo de vicehermano mayor, mientras que Agustín Arias Otero seguirá al frente del cargo de tesorero y María de la Calle Solares también repetirá como secretaria de la cofradía, aunque será relevada en el cargo en un futuro por Bárbara del Palacio Talegón.

El nuevo equipo que dirigirá la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad lo completarán Roberto Sevillano Díez, Mario de la Torre Alonso, Raúl Marbán Rivera y también seguirá formando parte del mismo Javier Diez Adeva.

De esta manera, González ha querido formar una nueva junta directiva en la que aúna la experiencia de quienes ya estaban con la juventud e ilusión de los nuevos integrantes que se incorporan a la misma para trabajar por la cofradía y, por ende, por la Semana Santa de Toro.

González expresó ayer su satisfacción tras salir reelegido como Hermano Mayor de la asociación semanasantera y aseguró que renovar el mandato supone "continuar con el trabajo que se ha hecho" en las dos anteriores legislaturas, de las que ha formado parte; en la última, como presidente.

Asimismo, el presidente reelecto ha expresado que, próximamente, los integrantes del equipo se reunirán para repartir los cargos entre los componentes de la Junta Directiva, así como empezar a organizar los preparativos de cara a la próxima Semana Santa.

No obstante, primeramente, Mario González deberá esperar a contar con la ratificación en el cargo por parte del obispo, Fernando Valera.

Una vez recibida, la nueva junta directiva podrá empezar a desempeñar sus funciones.

El ahora presidente en funciones destacó también la juventud de los nuevos integrantes de la junta, a quienes los ya experimentados irán "enseñando" los pormenores del funcionamiento de la cofradía.