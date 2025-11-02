La DO Toro rechaza la instalación de plantas de biogás en la comarca

La Denominación de Origen Toro, "consciente" de que la calidad de los vinos elaborados al amparo de su marchamo puede verse afectada por la instalación de plantas de biogás en la zona, se ha pronunciado al respecto y se ha posicionado en contra de dichos proyectos.

"Nada de calidad puede producirse en una tierra inundada del digestato resultante de los excrementos, los lodos y los desechos que nadie quiere", han expresado en un comunicado que ha trasladado la Federación "Zamora en Pie" y en el que aseguran que la institución vinícola se ha pronunciado "en defensa de sus intereses y de su futuro rechazando, como no podía ser de otra manera, la industria de las macroplantas de biogás".

La decisión hecha pública por la DO Toro se ha conocido después de que el Ayuntamiento de Toro aprobara en el último Pleno municipal, hace unos días, una moción urgente y conjunta de todos los partidos que componen la Corporación Municipal, por la que también mostraban públicamente su rechazo a esta industria y su "firme intención" de evitar la instalación de estas plantas en la comarca.

"Para eso tienen que estar las administraciones públicas y eso es lo que se espera de ellas", han concluido desde "Zamora en Pie".