La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro honra a sus difuntos

La comitiva cofrade, como cada primero de noviembre, partía en la mañana de este domingo desde la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina en dirección al cementerio municipal cuando las campanas de la Torre del Reloj marcaban las diez en punto de la mañana.

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla cumplía así con la tradición de celebrar su Fiesta del Cementerio o de Difuntos para recordar a los fallecidos en el último año y, en especial, a quienes eran hermanos de la cofradía.

No obstante, antes de partir desde el templo sede de la hermandad semanasantera, el párroco Pedro Faúndez procedió a la bendición de un nuevo fajín que se ha confeccionado para la venerada imagen del Ecce Homo, así como una insignia con el emblema "JHS" y una placa con la inscripción "Lux Aeterna Luceat Eis" que se han colocado en el atrio de la iglesia con el objetivo de recordar a los fallecidos de la cofradía.

La comitiva llega al cementerio. | C. T.

El guion morado de la hermandad, protagonizado por la imagen de Jesús Nazareno, encabezaba la comitiva cofrade, seguido por los pendones de difuntos, una campana y una corona de laurel y flores para ofrecer a los fallecidos.

Los abades en ejercicio de la cofradía, los diputados, escribanos y celadores y la Junta Administrativa han estado acompañados por numerosos cofrades y otros ciudadanos que se han sumado al acto de recuerdo a los fallecidos.

Tras las correspondientes paradas destinadas al rezo en recuerdo de los difuntos y otra junto al Ayuntamiento, donde se han unido a la comitiva las autoridades locales, tuvo lugar la celebración de una misa que ofició el párroco Pedro Faúndez en el centro del cementerio municipal, en la que se contó con la participación del coro interparroquial.

Durante la misma, se tuvo un especial recuerdo, principalmente, para los difuntos de la cofradía, así como para el resto de fallecidos en la ciudad.

A la finalización de la Eucaristía y antes de emprender el camino de regreso, los abades en ejercicio de la cofradía depositaron en nombre de la cofradía en la capilla del camposanto, la corona de laurel con un adorno de flores moradas, como signo de recuerdo a sus hermanos difuntos.

La comitiva emprendió entonces el camino de regreso, durante el que se volvieron a hacer diversas paradas destinadas de nuevo a la oración, mientras, como durante el camino de ida, las campanas de la Torre del Reloj "tocaban a difuntos".

El cortejo llegó, finalmente, al mismo templo del que había partido el camino a primera hora de la mañana, la sede de la cofradía, con los "deberes hechos" de seguir honrando la memoria de los cofrades que ya no están, pero que siguen presentes en el recuerdo.

Los cofrades compartieron después un refresco que los abades en ejercicio ofrecieron en las dependencias del Hospital de la Cruz.