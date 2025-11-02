Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Toro

Los bomberos de Toro han sofocado a primera hora de la tarde de este domingo un incendio que se había originado en un edificio a la altura del número 19 de la avenida Ronda de Corredera.

El fuego se originó en el salón de una vivienda, según el propietario de la misma, por una vela encendida. Hasta el lugar, se desplazaron efectivos voluntarios del parque de bomberos de Toro.

Ha sido el propietario de la vivienda el varón que ha resultado herido con quemaduras debido al intento que hizo por sofocar las llamas, que, finalmente, lograron contener los bomberos.

Durante un lapso de tiempo, hubo que desalojar el edificio, evacuando a los vecinos que viven en el mismo que, después, han podido volver a entrar en sus viviendas.

Hasta el lugar, se desplazó también una ambulancia con personal del centro médico de Toro, que atendió a los propietarios de la vivienda siniestrada.