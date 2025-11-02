Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Toro
El fuego se originó en un salón de una casa ubicada en la avenida Ronda de Corredera, cuyo propietario ha resultado herido con quemaduras
Los bomberos de Toro han sofocado a primera hora de la tarde de este domingo un incendio que se había originado en un edificio a la altura del número 19 de la avenida Ronda de Corredera.
El fuego se originó en el salón de una vivienda, según el propietario de la misma, por una vela encendida. Hasta el lugar, se desplazaron efectivos voluntarios del parque de bomberos de Toro.
Ha sido el propietario de la vivienda el varón que ha resultado herido con quemaduras debido al intento que hizo por sofocar las llamas, que, finalmente, lograron contener los bomberos.
Durante un lapso de tiempo, hubo que desalojar el edificio, evacuando a los vecinos que viven en el mismo que, después, han podido volver a entrar en sus viviendas.
Hasta el lugar, se desplazó también una ambulancia con personal del centro médico de Toro, que atendió a los propietarios de la vivienda siniestrada.
- El cuartel militar de Monte la Reina tendrá su propia gasolinera: así será
- José Santiago, toresano trasplantado de los pulmones: 'La vida me ha dado una segunda oportunidad
- El futuro de la remolacha y de la Azucarera de Toro, en el aire por los 'bajos precios' de los contratos
- El Divino, un novillero al alimón entre Morales de Toro y Belver de los Montes
- El Ayuntamiento de Toro comprará un solar en la calle Judería para edificar viviendas públicas
- La Corporación Municipal de Toro se posiciona de manera unánime contra las macroplantas de biogás
- El Ayuntamiento de Toro recibe los nuevos vehículos para los servicios de Obras y Parques y Jardines
- Sancionados varios vecinos de Toro con multas de hasta 750 euros por incumplir la ordenanza de basuras