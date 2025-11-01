"El Portón del Terror" ameniza la tarde de Halloween en Morales de Toro
La actividad teatralizada ha representado con éxito una nueva edición con la temática de "El psiquiátrico"
Una nueva edición de "El Portón del Terror" se ha representado por tercer año consecutivo en Morales de Toro para amenizar la tarde del 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween.
"El Portón del Terror" ha representado en esta ocasión "El psiquiátrico", una actividad teatralizada en la que ha habido "gran afluencia de gente del pueblo y cada vez más gente de fuera" debido al "buen hacer" del grupo de personas de la localidad que lo organiza y a que se trata de un evento que es "interesante".
Como ha destacado el alcalde de la localidad, Luis Segovia, "ha sido un éxito" ya que los pases se han prolongado hasta cuatro horas.
"Un año, más tenemos que dar las gracias a este grupo que cada vez es mayor ya que, a medida que van haciendo representaciones de su teatro de terror, se van uniendo más personas a colaborar con ellos, lo cual es de agradecer", ha expresado Segovia.
Además de idear su actuación y de llevar a cabo la representación para la gente, tanto público infantil como adulto, también se divierten ya que todos los integrantes del grupo son "muy aficionados" a los disfraces y a la actuación.
Desde el Consistorio moralino, les han expresado su agradecimiento por compartir su tiempo y entretener a todos los que han querido acercarse a verlos y a disfrutar de su actuación. "Algunos ya pensamos en cuál será para el año que viene", ha concluido el alcalde.
