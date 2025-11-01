Los niños de "Bambalinas" celebran Halloween por las calles de Toro

La Asociación Cultural Infantil "Bambalinas" se sumó en la tarde del 31 de octubre a la celebración de Halloween.

El colectivo organizó un taller para los más pequeños en su sede, ubicada en el palacio Condes de Requena, donde realizaron manualidades o pintaron dibujos.

Mientras que los más mayores participaron por grupos, y acompañados por monitores, en una gincana que constaba de diversas pruebas "terroríficas" con recompensa en varios puntos de Toro que, debido a la lluvia, tuvieron que realizarse en lugares cerrados, como Condes de Requena, el Ayuntamiento, el Alcázar el Hospital de la Cruz o Santa Marina.

Para finalizar la tarde, los niños, disfrazados para la ocasión, hicieron "truco o trato" por los comercios de la localidad.