Los niños de "Bambalinas" celebran Halloween por las calles de Toro

Los más mayores participaron en una gincana con pruebas "terroríficas", mientras que los pequeños realizaron un taller temático

Niños participantes en la fiesta de Halloween organizada por la asociación &quot;Bambalinas&quot;.

Niños participantes en la fiesta de Halloween organizada por la asociación "Bambalinas". / Cedida.

Carmen Toro

La Asociación Cultural Infantil "Bambalinas" se sumó en la tarde del 31 de octubre a la celebración de Halloween.

El colectivo organizó un taller para los más pequeños en su sede, ubicada en el palacio Condes de Requena, donde realizaron manualidades o pintaron dibujos.

Mientras que los más mayores participaron por grupos, y acompañados por monitores, en una gincana que constaba de diversas pruebas "terroríficas" con recompensa en varios puntos de Toro que, debido a la lluvia, tuvieron que realizarse en lugares cerrados, como Condes de Requena, el Ayuntamiento, el Alcázar el Hospital de la Cruz o Santa Marina.

Para finalizar la tarde, los niños, disfrazados para la ocasión, hicieron "truco o trato" por los comercios de la localidad.

