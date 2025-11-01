El Ensemble Vocal de Madrid ofrece un recital en Toro bajo la dirección de Ángel del Palacio

El Ensemble Vocal de Madrid ha ofrecido en la tarde de este sábado, en la iglesia de San Julián de los Caballeros, un recital en el que la formación coral madrileña ha actuado bajo la dirección del músico toresano Ángel del Palacio García, que lo acompañó al piano.

Durante el mismo, los siete integrantes del conjunto han ofrecido un repertorio ante el público asistente que ha estado conformado por obras musicales de polifonía sacra, debido a la coincidencia con la festividad de Todos los Santos, que se han basado, principalmente, en piezas de los compositores Tomás Luis de Victoria y Johann Sebastian Bach como "pilares" del concierto.

Además, el recital ha contado con la intervención como directora invitada de la también toresana Sonia Morchón Córdoba.