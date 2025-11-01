El cuartel militar de Monte la Reina tendrá su propia gasolinera: así será

El futuro cuartel de Monte la Reina en Toro continúa dando pasos adelante, ahora con la licitación para la construcción de una infraestructura clave a la hora de garantizar la autonomía operativa del parque móvil militar. Se trata de una estación de servicio con capacidad de almacenamiento prevista de 30.000 litros de gasóleo A.

Con esta infraestructura, el Ministerio de Defensa pretende asegurar la disponibilidad continua de combustible para todos los vehículos tácticos y logísticos, incluso en situaciones de emergencia o despliegue intensivo. El proyecto sale a licitación por un presupuesto base sin impuestos de 635.690,81 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

La instalación se destinará exclusivamente al suministro de carburante de los vehículos militares del acuartelamiento como parte del conjunto de infraestructuras logísticas previstas para garantizar la operatividad de las unidades. De esta manera, la puesta en servicio del acuartelamiento no dependerá del reportaje en estaciones civiles.

Contará con dos depósitos enterrados con capacidad mínima total de 30.000 litros (15.000 litros cada uno), de doble pared y dotados de sistema de detección de fugas y cubeto de contención; dos surtidores diferenciados para vehículos ligeros y pesados y punto de suministro de AdBlue. La estación también dispondrá de una garita o caseta de control para la operación y supervisión del sistema, integrándose con el sistema general de seguridad electrónica (Meseins) del acuartelamiento.

El proyecto incluye la construcción de una marquesina metálica de 4,5 metros de alto para cubrir la zona de repostaje y un sistema de recogida y tratamiento de aguas contaminadas mediante separador de hidrocarburos. El espacio incorporará soluciones constructivas para mitigar el impacto acústico así como criterios de eficiencia energética como sistemas de iluminación LED de bajo consumo, temporizadores y sensores de presencia, así como medidas pasivas de control térmico. No se descarta a su vez una posible alimentación mediante la red fotovoltaica.

Su emplazamiento, en la zona logística del acuartelamiento próxima a la entrada al recinto, facilitará una gestión eficiente del repostaje en conjunción con otras actividades de mantenimiento y apoyo técnico.

La urbanización proyectada se ajusta al trazado viario interior del nuevo Acuartelamiento de Monte la Reina y está dimensionada para soportar el tráfico de vehículos tácticos pesados. Los trabajos incluyen las demoliciones selectivas del pavimento existente, los movimientos de tierra necesarios para la formación de la explanada, la ejecución de firmes, drenajes, redes e instalaciones de alumbrado y señalización, así como la integración paisajística indicada en la Guía de Diseño del recinto.