El Casco Histórico de Toro se rehabitará con la construcción de 37 viviendas públicas

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó el pasado jueves la compra de un solar en la calle Judería que se destinará a la construcción de viviendas públicas.

Antes de ello, el Equipo de Gobierno de Toro ha "trabajado durante meses" para buscar el solar "idóneo" para cederlo a la Junta de Castilla y León con el fin de que esta construya vivienda pública en venta, con bonificación para jóvenes menores de 36 años.

En un primer lugar, el Ayuntamiento se "comprometió" con la Junta a realizar un sondeo de potenciales demandantes de vivienda, y fueron 75 personas las que "manifestaron su interés". El solar seleccionado por el Ayuntamiento para la realización de estas viviendas debía cumplir determinadas características impuestas por la Junta, entre ellas, poder albergar al 50 % de las personas interesadas.

Tras llevar a cabo el "estudio y valoración" de varios solares, de los que muchos fueron descartados "por no cumplir las características fijadas", el terreno elegido por el Ayuntamiento de Toro "no sólo cumple con el número de viviendas requeridas, sino también otros criterios que para el Equipo de Gobierno toresano son importantes", como tratarse de un solar céntrico que "ayude a la puesta en valor" del Casco Histórico de Toro, "re-habitándolo", dado que, en la actualidad, se encuentra con "multitud de edificios abandonados y deshabitados".

Así, con la construcción prevista, en los más de 2100 m² de extensión del terreno, podrán realizarse alrededor de 37 viviendas, a la espera del estudio más detallado que realizará el gobierno autonómico, según han explicado desde el Consistorio.

"Queremos que los vecinos vuelvan a vivir dentro del Conjunto Histórico, lo que seguro redundará poco a poco en la mejora de los inmuebles y barrios colindantes a cualquier promoción de estas características", ha explicado la concejala de Urbanismo, Obras y Patrimonio, Ruth Marín.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han recordado que todas las personas "realmente interesadas" en acceder a estas viviendas deben inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León a través del enlace web https://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda/registro-demandantes.html