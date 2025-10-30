El Ayuntamiento de Toro recibe los nuevos vehículos para los servicios de Obras y Parques y Jardines

La empresa adjudicataria del contrato de suministro ha realizado la entrega de los dos nuevos vehículos destinados a los servicios municipales de Obras y Parques y Jardines de Toro, dando así cumplimiento a la licitación convocada por el Ayuntamiento el pasado mes de mayo.

Con esta incorporación, el Consistorio continúa reforzando los medios materiales de sus departamentos municipales, con el objetivo de que los trabajadores dispongan de herramientas modernas, seguras y eficientes para el desarrollo de sus funciones.

Uno de los nuevos vehículos del Ayuntamiento de Toro. / Cedida

Los vehículos entregados son furgonetas con caja abierta y volquete posterior, que permitirán mejorar la operatividad de los servicios de mantenimiento urbano y conservación de zonas verdes.

La licitación, con un importe total de 150.000 euros, establecía unas condiciones técnicas precisas para adaptar los vehículos a las necesidades específicas de ambos departamentos.

Uno de los nuevos vehículos del Ayuntamiento de Toro. / Cedido

Además, está prevista una formación específica para el personal municipal que utilizará los nuevos vehículos, orientada a su correcto manejo, control y mantenimiento básico.

Desde el equipo de gobierno municipal presumen que, con esta actuación, el Ayuntamiento de Toro reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos y con la dotación de los recursos necesarios para que los empleados municipales puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles.