El Ayuntamiento de Toro comprará un solar en la calle Judería para edificar viviendas públicas

La Corporación Municipal ha aprobado este jueves con los votos a favor del Equipo de Gobierno y de la edil de Zamora Sí, María de la Calle, la compra de un solar situado en el número 18 de la calle Judería, que se destinará a la construcción de viviendas públicas.

El terreno tiene una superficie de 2.119 m² y albergará 37 viviendas. El Ayuntamiento lo adquirirá por 315.000 euros, tras lo que lo cederá a la entidad pública Somacyl para la construcción de dichas viviendas.

En este punto, el portavoz del PP, Rafael González, manifestó estar a favor de la compra del terreno para tail fin, pero justificó la abstención en el voto de su grupo político en tres "cuestiones" que, para él, hay que "solventar", como que son tres fincas registrales distintas, que la tasación del arquitecto municipal valora el solar en 244.000 euros, o que los criterios aducidos para la adquisición "son de concurso" por lo que el Registro de la Propiedad podría "decidir no inscribir" la adquisición.

La alcaldesa, Ángeles Medina, le respondió que los errores a los que aludía "están totalmente subsanados".

Por su parte, la edil de Zamora Sí, María de la Calle, expresó su "enhorabuena" a la alcaldesa "porque, en un año de gobierno, ha conseguido ponerse a trabajar en un tema tan importante como es la vivienda en Toro, muy complicado".

Contra las macroplantas de biogás

Por otro lado, el Equipo de Gobierno llevó al Pleno una moción de urgencia a la que se adhirieron el resto de grupos políticos y que tenía el fin de abordar "el impacto" de las macroplantas de biogás proyectadas en el municipio y la comarca.

La moción fue defendida por el concejal de Medio Ambiente, Javier Gómez Valdespina, que expuso que, el pasado día 27, el Consistorio recibió por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León el anuncio a Información Pública de la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de un proyecto para una planta de biogás que se pretende instalar en el Polígono 5 del municipio.

Valdespina expresó la "preocupación" del Ayuntamiento ante esta posible instalación en el municipio y en localidades cercanas, "por su impacto ambiental, sanitario, económico y sobre el tráfico rodado".

La moción instaba a la Junta a que "no dificulte"el acceso a los expedientes de los proyectos para que los ciudadanos puedan acceder a ellos, a "estudiar las alegaciones" presentadas por ciudadanos particulares y plataformas, y "no poner trabas burocráticas" a las mismas.

En la moción, también se solicitó que los estudios de impacto ambiental no se realicen de manera individual para cada planta, sino conjuntamente, "considerando el efecto acumulativo" de todas las instalaciones proyectadas y su "impacto global" sobre la zona; así como se pidió que no se autorice ningún proyecto sin un análisis independiente que evalúe "los efectos sobre la salud pública, la calidad del aire y el agua, el tráfico rodado, y los sectores económicos estratégicos", como agricultura, ganadería y turismo".

La moción también recogía que se redacte una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la regulación de estos usos en el término municipal, y se instaba a los Ayuntamientos del Alfoz a que adopten los mismos acuerdos. Para ayudar a ello, se pidió la mediación de los dos diputados provinciales en el Ayuntamiento, Natalia Ucero y Carlos Rodríguez; este último dijo ponerse "a disposición" para lo que fuera necesario.

Asimismo, Valdespina hizo un "llamamiento" a la Denominación de Origen Toro para que se posicione puesto que la posible contaminación derivada de estas plantas podría afectar a la calidad de los vinos de la zona.

Tanto la defensa de la moción como las intervenciones de apoyo a la mismo que hicieron los ediles De la Calle, González o Carlos Rodríguez arrancaron los aplausos de numerosos ciudadanos que acudieron para mostrar su interés y preocupación por el asunto. Algunos, además, hicieron uso de su derecho a intervenir en el punto de Ruegos y Preguntas.

Francisco Rodríguez toma posesión como concejal. / C. T.

Francisco Rodríguez, nuevo edil en el Consistorio

Francisco Rodríguez Díez ya es concejal del Ayuntamiento de Toro, tras su toma de posesión en la sesión plenaria celebrada hoy en el Consistorio, donde ha prometido su cargo.

Rodríguez, a quien arroparon familiares y amigos, releva a Loren Prieto tras su renuncia al acta de concejal, que fue anunciada por la alcaldesa, Ángeles Medina, en el Pleno anterior. Medina tuvo un recuerdo y "gratitud" para ella antes de la toma de posesión del nuevo edil.

Como Prieto, Francisco Rodríguez concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023 en la candidatura de Nos Movemos por Toro, donde ocupaba el quinto puesto.

Aún no se ha concretado si asumirá todas las áreas que gestionaba Prieto: Turismo, Personal, Asuntos Sociales y Comunicación.

Aprobaciones de REC y prescripciones de derechos

El Pleno Municipal también aprobó ayer la depuración de saldos contables por la prescripción de derechos de terceros a la obtención de devoluciones de derechos indebidos entre los ejercicios 2008 y 2017.

Asimismo, se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 15.601 euros, correspondiente a facturas presentadas fuera de plazo por los proveedores y a gastos derivados de expedientes sin tramitación administrativa.

También se aprobó una bonificación del 95 % de las cuotas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana por transmisión "mortis causa" y se desestimó una solicitud para la misma bonificación. n