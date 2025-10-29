AECC
Vezdemarbán acogerá una marcha solidaria contra el cáncer
Las inscripciones en el evento, organizado por la AECC de Toro, tienen un coste de 5 euros y habrá una chocolatada al finalizar
La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro organiza una nueva marcha solidaria que, en esta ocasión, tendrá lugar en Vezdemarbán el próximo sábado, 1 de noviembre, a partir de las 17.30 horas.
El donativo que da derecho a la inscripción y a un imán de regalo es de 5 euros.
La marcha partirá desde la plaza Mayor y recorrerá algunas calles del pueblo.
Al finalizar, habrá una chocolatada para todos los asistentes.
