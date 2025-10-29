Vezdemarbán acogerá una marcha solidaria contra el cáncer

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro organiza una nueva marcha solidaria que, en esta ocasión, tendrá lugar en Vezdemarbán el próximo sábado, 1 de noviembre, a partir de las 17.30 horas.

El donativo que da derecho a la inscripción y a un imán de regalo es de 5 euros.

La marcha partirá desde la plaza Mayor y recorrerá algunas calles del pueblo.

Al finalizar, habrá una chocolatada para todos los asistentes.