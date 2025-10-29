Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vezdemarbán acogerá una marcha solidaria contra el cáncer

Las inscripciones en el evento, organizado por la AECC de Toro, tienen un coste de 5 euros y habrá una chocolatada al finalizar

Plaza Mayor de Vezdemarbán, donde tendrá lugar la marcha a favor de la AECC. / L.O.Z. (Archivo).

Carmen Toro

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro organiza una nueva marcha solidaria que, en esta ocasión, tendrá lugar en Vezdemarbán el próximo sábado, 1 de noviembre, a partir de las 17.30 horas.

El donativo que da derecho a la inscripción y a un imán de regalo es de 5 euros.

La marcha partirá desde la plaza Mayor y recorrerá algunas calles del pueblo.

Al finalizar, habrá una chocolatada para todos los asistentes.

