"Me presento para dar continuidad y mantener todo lo logrado"

-¿Por qué decide presentarse de nuevo?

-Lo primero, para dar continuidad, y lo segundo, para que no llegue a no presentarse nadie, como habría sido el caso, y que termine habiendo una junta gestora. Además, te preguntas, "con tantos hermanos que hay, ¿no se pueden poner de acuerdo?".

Llevamos diez años, entre la presidencia de Agustín Arias y la mía, pero también te gusta que lo que has hecho se mantenga y no desaparezca.

-¿Destacaría algo de lo realizado estos cuatro años?

Siempre se están haciendo cosas. Es verdad que, en estos cuatro años, ha sido ir manteniendo lo que se hizo durante la presidencia de Agustín Arias, por ejemplo, la visita de la Virgen de la Soledad al Sepulcro en la procesión del Sábado Santo; el Sermón del Desenclavo también queremos mantenerlo porque es un acto que se recuperó y, si no le pones empeño, son actos que desaparecen.

En esta legislatura, se formó el coro y se hizo el manto de la Virgen de la Soledad, que estaba expuesta en el Santo Sepulcro y no tenía un ajuar adecuado. Más que nada, mantener todo.

-¿Qué queda por hacer?

-Siempre hay cosas que hacer; estaríamos poniendo en marcha alguna novedad todos los años, pero luego está la economía de la cofradía, la respuesta que pueda haber de los hermanos, etc. Son cosas que pueden echar para atrás. Las restauraciones de imágenes llevan sus procedimientos y, a veces, se te va de las manos y decimos: este año no podemos.

Queremos hacer una corona para la Virgen, algo sencillo, y también darle la vuelta a algunos actos. Además, estamos intentando tener más momentos en la iglesia, algún culto, porque sólo tenemos el Canto de las Cinco Llagas el Miércoles Santo, pero no contamos con novenarios ni triduos ni nada así y, muchas veces, la gente lo pide. Tenemos algún otro proyecto, pero hay que hablarlo con otras partes.

-¿Quiénes lo acompañarán en el equipo?

-Había prevista una candidatura de Marcos Sevillano con otras personas. Cuando me enteré, les di mucho ánimo y les dije que les ayudaría en lo que pudiera. Quienes estamos ahora en la Junta Directiva lo comentamos y les propusimos hacer una candidatura conjunta que aúna nuestra experiencia y su juventud, les pareció bien porque se veían jóvenes y pensaban que, a lo mejor, no se les iba a tomar muy en cuenta.

Hablé con Marcos y, además, nos dimos cuenta de que el candidato a Hermano Mayor tiene que ser mayor de 30 años y no es su caso; decidimos presentar mi candidatura a Hermano Mayor y él será el vicehermano mayor; María de la Calle seguirá como secretaria y la relevará Bárbara Talegón del Palacio; como tesorero, seguirá Agustín Arias por el momento, e iremos enseñándoles cómo se desarrollan las cosas para ir dejándolo nosotros en estos años y que ellos vayan adquiriendo experiencia.

-¿Por qué animaría a los cofrades a ir a votar el sábado?

Lo primero, porque es una cosa de las que tenemos obligación en la cofradía: el asistir a las asambleas, como este caso, extraordinaria de elecciones. Y, cuando tú vas a votar, a la persona que sale elegida le das ánimo porque no es lo mismo que te voten 14 personas que 114, estás amparado y respaldado por la gente y, en realidad, ves que la gente quiere que ocupes el cargo, así lo pienso yo.