Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Halloween y el otoño, protagonistas de una nueva "Bebebiblio" en Toro

La Casa de Cultura ha acogido el cuentacuentos "Buen otoño, señor monstruo", que ha puesto en escena Judinski

Judinski pone en escena el cuentacuentos &quot;Buen otoño, señor monstruo&quot; en la Biblioteca de Toro.

Judinski pone en escena el cuentacuentos "Buen otoño, señor monstruo" en la Biblioteca de Toro. / Cedida.

Carmen Toro

La Biblioteca de la Casa de Cultura de Toro ha acogido en la tarde de este miércoles una nueva y exitosa sesión de "Bebebilio".

En esta ocasión, la cuentacuentos Judinski ha sido la encargada de llevar a cabo una dinámica y entretenida actividad bajo el nombre "Buen otoño, señor monstruo", que se ha enlazado con la llegada del otoño y con la celebración de Halloween.

El cuentacuentos ha estado destinado a los toresanos más pequeños —de entre 10 meses y 4 años—, que, acompañados por familiares adultos, han vuelto a llenar la sala de infantil de la Biblioteca.

Noticias relacionadas y más

La actividad también ha estado enmarcada en la programación de la Casa de Cultura con motivo del Día de las Bibliotecas, que se ha conmemorado el pasado 24 de octubre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El futuro de la remolacha y de la Azucarera de Toro, en el aire por los 'bajos precios' de los contratos
  2. José Santiago, toresano trasplantado de los pulmones: 'La vida me ha dado una segunda oportunidad
  3. Azucarera iniciará la campaña en la fábrica de Toro, que molturará toda la remolacha del norte
  4. Sancionados varios vecinos de Toro con multas de hasta 750 euros por incumplir la ordenanza de basuras
  5. Toro: primer destino en ruta para los visitantes de 'Las Edades
  6. Enrique Alonso, nuevo vicario de las parroquias de Toro y parte del alfoz
  7. Las obras de la plaza de Santa Marina de Toro, en su recta final
  8. Los 'Amigos de la Capa de Toro' participan en el XXV Encuentro Nacional en Segovia

Halloween y el otoño, protagonistas de una nueva "Bebebiblio" en Toro

Halloween y el otoño, protagonistas de una nueva "Bebebiblio" en Toro

AFA abre las inscripciones para una nueva edición de ‘Orgullo de ser MAYOR’ en Toro

AFA abre las inscripciones para una nueva edición de ‘Orgullo de ser MAYOR’ en Toro

Mario González, candidato a Hermano Mayor de la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro: "Me presento para dar continuidad y mantener todo lo logrado"

Mario González, candidato a Hermano Mayor de la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro: "Me presento para dar continuidad y mantener todo lo logrado"

La campaña de vendimia cierra en la DO Toro con una ligera merma con respecto a la pasada

La campaña de vendimia cierra en la DO Toro con una ligera merma con respecto a la pasada

El mercadillo de Toro se adelanta al viernes por la festividad de Todos los Santos

El mercadillo de Toro se adelanta al viernes por la festividad de Todos los Santos

"El Portón del Terror" volverá a Morales de Toro el 31 de octubre

"El Portón del Terror" volverá a Morales de Toro el 31 de octubre

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro celebra el domingo su Fiesta de Difuntos

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro celebra el domingo su Fiesta de Difuntos

El Ensemble de Madrid actuará en Toro bajo la dirección de Ángel del Palacio

El Ensemble de Madrid actuará en Toro bajo la dirección de Ángel del Palacio
Tracking Pixel Contents