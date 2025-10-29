Halloween y el otoño, protagonistas de una nueva "Bebebiblio" en Toro

La Biblioteca de la Casa de Cultura de Toro ha acogido en la tarde de este miércoles una nueva y exitosa sesión de "Bebebilio".

En esta ocasión, la cuentacuentos Judinski ha sido la encargada de llevar a cabo una dinámica y entretenida actividad bajo el nombre "Buen otoño, señor monstruo", que se ha enlazado con la llegada del otoño y con la celebración de Halloween.

El cuentacuentos ha estado destinado a los toresanos más pequeños —de entre 10 meses y 4 años—, que, acompañados por familiares adultos, han vuelto a llenar la sala de infantil de la Biblioteca.

La actividad también ha estado enmarcada en la programación de la Casa de Cultura con motivo del Día de las Bibliotecas, que se ha conmemorado el pasado 24 de octubre.