Todos los Santos

"Don Juan Tenorio" se representará en el Latorre de Toro

La célebre obra de José Zorrilla se pondrá en escena el 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos

Fachada del Teatro Latorre, de Toro.

Fachada del Teatro Latorre, de Toro. / C. T. (Archivo).

Carmen Toro

La célebre obra de José Zorrilla "Don Juan Tenorio" se representará en el teatro Latorre el 1 de noviembre a partir de las 20.00 horas.

Se trata de una adaptación de Miguel Murillo dirigida por Pedro A. Penco y producida por "De Amarillo Producciones".

Las entradas pueden adquirirse en www.vivetoro.sacatuentrada.es y en el horario habitual de la taquilla del teatro.

No obstante, la obra está incluida en el abono semestral.

