Todos los Santos
"Don Juan Tenorio" se representará en el Latorre de Toro
La célebre obra de José Zorrilla se pondrá en escena el 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos
La célebre obra de José Zorrilla "Don Juan Tenorio" se representará en el teatro Latorre el 1 de noviembre a partir de las 20.00 horas.
Se trata de una adaptación de Miguel Murillo dirigida por Pedro A. Penco y producida por "De Amarillo Producciones".
Las entradas pueden adquirirse en www.vivetoro.sacatuentrada.es y en el horario habitual de la taquilla del teatro.
No obstante, la obra está incluida en el abono semestral.
