David Rivas inaugura oficialmente el curso de la Universidad de la Experiencia en Toro

El Ayuntamiento ha acogido en la tarde de este miércoles la apertura oficial del curso académico del Programa Interuniversitario de la Experiencia en Toro, en la que han intervenido la gerente territorial de Servicios Sociales en Zamora, Sara Fernández Domínguez; el concejal de Cultura y Educación, Javier López Calero; el director académico del Programa, Francisco Javier Rubio Muñoz; y la coordinadora de la Sede de Toro, Yolanda Manso. También estuvo presente la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina.

Sara Fernández expresó que la Universidad de la Experiencia "no es sólo venir a clase, es un punto de encuentro y cumple la función de evitar la soledad no deseada y de estar activos" y aseguró que la Junta de Castilla y Leónseguirá apostando por el Programa, del que se sienten "muy orgullosos" por su gran aceptación.

Por su parte, el director académico dijo a los alumnos que la Universidad de Salamanca "os acoge con los brazos abiertos" y dijo estar "de enhorabuena porque todas las sedes han crecido mucho".

Asimismo, agradeció el apoyo de la Junta y el Ayuntamiento de Toro porque "entre todos, contribuimos a ofreceros la mejor de las programaciones".

La coordinadora de la sede hizo extensivo el agradecimiento y explicó que, este año, son 43 alumnos, entre ellos, 12 nuevos "y puede que alguno más". "Gracias por vuestro cariño y querer seguir viniendo", expresó.

David Rivas imparte la charla inaugural de la Universidad de la Experiencia de Toro. / Carmen Toro

La charla inaugural, "Procesos creativos en la composición (el miedo al papel en blanco)", estuvo a cargo del toresano David Rivas, que la abordó desde su rol de compositor musical. "La música es un lenguaje universal, pero es abstracto", dijo.

Asimismo, Rivas agradeció la invitación a la sede y a su coordinadora y al Ayuntamiento de Toro, y se apoyó en un teclado para hacer una sesión dinámica gracias a la interpretación de la música.

El concejal Javier López clausuró el acto.