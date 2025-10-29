La Corporación Municipal de Toro se posiciona de manera unánime contra las macroplantas de biogás

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toro, "atendiendo a las demandas" de los vecinos y plataformas ciudadanas, ha propuesto una moción de urgencia que llevará al Pleno ordinario de octubre para abordar "el impacto" de las macroplantas de biogás en el municipio y la comarca.

Esta moción será presentada mañana en el Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará mañana, jueves 30, a partir de las 19.30 horas, donde se someterá a votación de los concejales.

La moción ha sido respaldada de forma conjunta por todos los partidos de la oposición, lo que "refleja una postura unánime ante este asunto que afecta al futuro de la provincia", debido al "impacto ambiental, sanitario y económico de los proyectos que amenazan la calidad de vida de los vecinos y el futuro de la comarca", han expresado desde el Equipo de Gobierno.

La moción solicita que los proyectos de macroplantas de biogás sean sometidos a estudios de impacto ambiental conjuntos, evaluando los efectos acumulativos de todas las instalaciones proyectadas en la comarca. Como han recordado en un comunicado emitido desde el Consistorio toresano, actualmente, los proyectos se están evaluando de manera individual, "lo que no permite valorar adecuadamente su impacto global".

Asimismo, la moción establece que se procederá a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular la instalación de estas macroplantas en el municipio, "asegurando que los proyectos se ajusten a los intereses de la comunidad y protejan la calidad de vida de los vecinos".

Esto incluye la "protección de sectores clave", como la agricultura, la ganadería y el turismo, que se verían "directamente afectados" por estos proyectos.

La moción también insta a los municipios del Alfoz de Toro a adoptar acuerdos similares, "dado que este es un problema que afecta a toda la comarca".

Además, se solicita la intervención de la Junta de Castilla y León, que "tiene la competencia sobre estos proyectos, para asegurar una evaluación global y adecuada del impacto de las macroplantas", han indicado desde el Ayuntamiento.

Por último, se pide que se "impliquen otras entidades", como la Diputación de Zamora o el Ministerio para la Transición Ecológica, a fin de "garantizar la adecuada gestión de estos proyectos y proteger el desarrollo local".