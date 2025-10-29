AFA abre las inscripciones para una nueva edición de ‘Orgullo de ser MAYOR’ en Toro

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora (AFA Zamora) ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del programa de envejecimiento activo ‘Orgullo de ser MAYOR’, que se desarrollará en Toro del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Por quinto año consecutivo, esta iniciativa gratuita, subvencionada por la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del IRPF, ofrecerá un espacio de "crecimiento personal, aprendizaje y bienestar" a personas mayores de 65 años sin deterioro cognitivo que estén interesadas en mantener y potenciar sus capacidades a través de actividades grupales.

El programa consta de ocho sesiones, que se impartirán los lunes y miércoles, en horario de 11.00 a 12.30 horas, en el salón de actos del palacio de Valparaíso (C/ Rejadorada, 30, Toro).

Durante las sesiones, las personas participantes trabajarán sus capacidades cognitivas y funcionales de forma integral, abordando aspectos como la memoria, las emociones, la autoestima, las relaciones sociales o la adquisición de hábitos de vida saludables.

Las inscripciones para los interesados permanecerán abiertas hasta el 6 de noviembre y pueden realizarse a través de los teléfonos 699 807 317 o 980 690 080

“Orgullo de ser MAYOR es mucho más que un taller. Es una forma de promover el envejecimiento activo, prevenir el deterioro cognitivo y reivindicar el valor y la experiencia de las personas mayores dentro de la sociedad”, ha destacado la responsable del programa, Laura Manteca.