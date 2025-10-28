El mercadillo de Toro se adelanta al viernes por la festividad de Todos los Santos

El mercadillo que se celebra habitualmente los sábados en Toro tendrá lugar esta semana el viernes 31 de octubre, de forma excepcional. Según ha informado el Ayuntamiento de Toro, el cambio de fecha se debe a que el 1 de noviembre es la festividad de Todos los Santos, motivo por el cual la cita con los vendedores ambulantes se adelantará un día.

Por lo demás, no habrá modificaciones: el mercadillo mantendrá su horario y ubicación habituales, instalándose en las plazas de San Juan y de los Gascos, donde los ciudadanos podrán acudir como siempre para realizar sus compras.

Desde el Consistorio recuerdan que el adelanto de la fecha con motivo de un festivo es una práctica habitual y ya se ha aplicado en otras ocasiones. Por ello, se espera que la afluencia de público y las ventas se mantengan en niveles similares a los de una jornada normal.