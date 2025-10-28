La campaña de vendimia cierra en la DO Toro con una ligera merma con respecto a la pasada

La campaña de vendimia 2025 en la Denominación de Origen Toro se ha cerrado con un total de 19.713.714 kilos de uvas amparadas a la DO, que han sido recogidos por los viticultores inscritos en el Consejo Regulador.

Se trata de una cantidad "ligeramente inferior" a la de la campaña del pasado año 2024, que finalizó con 19.788.668 kilos de uvas.

Asimismo, esta cifra es en torno a un 11 % menor a la estimación inicial de la campaña de vendimia, que era de 22 millones de kilos, según han informado desde el Consejo Regulador de la DO Toro.

En cuanto al desglose de kilos por variedades, se han cosechado 18.299.289 kilos de la variedad autóctona predominante en la DO: la Tinta de Toro.

Muy por detrás se ha situado la otra variedad tinta permitida para la elaboración de vinos con DO Toro, la Garnacha, de la que se han recolectado 307.527 kilos.

Con respecto a las variedades blancas autorizadas por el Consejo Regulador, la Malvasía Castellana ha sido la mayoritaria, con un total de 571.069 kilos, mientras que se han cosechado 518.806 kilos de uvas de la variedad Verdejo.

De las variedades Moscatel de Grano Menudo y Albillo Real se han recogido 8.894 y 8.129 kilos, respectivamente.

La campaña de vendimia 2025 se ha prolongado durante dos meses ya que comenzó el 25 de agosto y la fecha final recogida en el informe de los servicios técnicos del Consejo Regulador es el 27 de octubre.