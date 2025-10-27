La Ruta del Vino de Toro se consolida como un destino preferente para el enoturismo en la región

La Ruta del Vino de Toro recibió a lo largo del 2024 un total de 58.807 visitantes, un 3,4 por ciento menos que en el año interior, aunque el impacto económico en el territorio se mantiene en 3,1 millones de euros.

Así se desprende del informe anual elaborado por el Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España para la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), que ofrece una visión global sobre la oferta y la demanda del turismo enológico en los recorridos que integran el Club de Producto Rutas del Vino de España.

El informe anual posiciona a la Ruta del Vino de Toro como la tercera más visitada de las nueve activas en Castilla y León, por detrás de Ribera del Duero y de Arlanza.

Oferta

A lo largo del 2024, un total de 3.036.878 disfrutaron de la oferta de la las Rutas del Vino de España, y Castilla y León lidera el ranking de comunidades que recibieron a más visitantes, al sumar 624.460, seguida de Andalucía y de Cataluña.

El estudio sobre la evolución del enoturismo detalla que la oferta de la Ruta del Vino de Toro la integran 62 servicios y entidades que, a lo largo del año 2024, intentaron atraer turistas con su oferta de experiencias en torno al vino.

En concreto, la oferta de la Ruta del Vino la conforman bodegas comerciales y tradicionales, alojamientos, restaurantes, oficinas de turismo, museos, comercios, negocios hosteleros, el Consejo Regulador e instituciones.

Varias personas admiran los fondos del Museo de Pagos del Rey, que forma parte de la Ruta del Vino. | M. J. C.

Del total de visitantes que el pasado año recalaron en la Ruta del Vino de Toro, un total de 52.370 optaron por conocer las bodegas, mientras que los museos integrados en el recorrido recibieron 6.437 turistas.

El informe también desvela que del total de enoturistas que optaron por descubrir los recursos de la Ruta del Vino de Toro, 56.224 procedían de distintos puntos de la geografía nacional, mientras que 2.583 recalaron en la zona desde otros países. Así, el turismo nacional representa el 95,6% del total de visitantes contabilizados en 2024 y el 4,4% se corresponde con el internacional.

Mayor y menor afluencia

El informe también revela que el mes de marzo fue el que registró una mayor afluencia de turistas en la Ruta del Vino de Toro, mientras que en enero se contabilizó la menor cifra de visitas. En cuanto al precio medio de visita a una bodega incluida en el recorrido, el documento revela que asciende a 17,8 euros, mientras que el de acceso a los museos es de ocho euros.

Por su parte, el gasto medio de cada visitante en las bodegas ascendió a 14 euros y el impacto económico del enoturismo en la Ruta del Vino de Toro durante el 2024 no sufrió variaciones y se mantuvo en 3,1 millones de euros.

La Ruta del Vino de Toro fue certificada por Acevin en el año 2019. Desde entonces, ha ampliado la oferta de servicios a diferentes niveles para ofrecer a los visitantes una experiencia completa en torno a sus vinos y viñedos.