"El Portón del Terror" volverá a Morales de Toro el 31 de octubre

"El Portón del Terror", una actividad que empezó a partir de un grupo de amigos que quería hacer "como un teatro para divertir a los niños y hacer algo distinto" durante la tarde del 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween, amenizará ese día por tercer año consecutivo la velada en Morales de Toro.

La actividad consiste en una especie de obra de teatro que, este año, tiene la temática de "El Psiquiátrico", y que se llevará a cabo en varios pases para grupos reducidos de niños y de adultos. Los primeros, destinados al público infantil, serán entre las 18.30 y las 21.00 horas, y tratarán de "dar un poco de miedo" a los niños, "pero con luces y que nos vean".

En el turno de los pases para el público adulto, las luces se apagan y los asistentes tienen que ir atravesando el "pasaje del terror" que se ubicará en la planta baja del Ayuntamiento moralino.

Como cuenta una de las integrantes de "El Portón del Terror", Laura Alonso, la actividad "tuvo mucho éxito" el primer año; "el pasado, más y creo que la gente está expectante de lo que vamos a montar dentro".

La actividad está destinada a todos los públicos y es de acceso gratuito. No obstante, al finalizar, habrá una hucha y el dinero que se recaude será invertido en la próxima edición de "El Portón del Terror".

La actividad cuenta con unas normas para su mejor disfrute, como la puntualidad a la hora de entrar en los pases, la recomendación de acudir con ropa cómoda o la posibilidad de entrar sólo una vez.

Se trata de un evento organizado por Ayuntamiento de Morales de Toro y ejecutado por un grupo "dispar" de aficionados, de distintas edades, que "empezamos y, poco a poco, se va consolidando", explican.