Las obras de la plaza de Santa Marina de Toro, en su recta final

Las obras de mejora en la plaza de Santa Marina que comenzaron el pasado mes de mayo están "a punto de finalizar", según han confirmado desde el Ayuntamiento de Toro.

El Lote 2 dentro del Plan Municipal de Obras 2024-2025, que comprendía las obras de la primera fase de la renovación de las redes y pavimentación de la citada plaza está a punto de concluir, a la espera, principalmente, de la recepción de material pétreo por parte de la empresa adjudicataria, según han informado desde la Concejalía de Obras del Consistorio.

Se trata de unos trabajos que inicialmente ascendían a 392.587,71 euros, y que fueron adjudicados por 378.847,14 euros, cofinanciados con la Diputación de Zamora, y que se tuvieron que ampliar después de que aparecieran restos de la antigua Iglesia de Santa Marina y enterramientos anexos que el Ayuntamiento, de manera coordinada con la Comisión Territorial de Cultura, ha conservado y ha querido integrar en el nuevo diseño del espacio urbano "para darles visibilidad y poner en valor este elemento patrimonial".

Con este objetivo, también se incorporarán paneles informativos y elementos de señalización que contribuyan a su divulgación y a "potenciar su atractivo turístico". Este gasto adicional será asumido íntegramente por las arcas municipales y ronda los 60.000 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento "está ya a punto" de aprobar el Proyecto de la "Fase II de la Urbanización de Santa Marina”, con el fin de poder licitarlo "a la mayor brevedad posible".

Este otro se trata de un proyecto que supera los 200.000 euros y que será sufragado con fondos propios. En esta segunda fase, se intervendrá principalmente en la pavimentación pétrea restante de la plaza, en la zona centro, y en el acerado que se prolonga desde la calle el Sol, donde se ejecutará un aparcamiento en línea.

Todo ello busca el objetivo de "darle continuidad a lo ya ejecutado, facilitando siempre la accesibilidad y priorizando al peatón frente al tráfico rodado", han expresado desde el Consistorio.