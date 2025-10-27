El Ensemble de Madrid actuará en Toro bajo la dirección de Ángel del Palacio

La iglesia de San Julián de los Caballeros acogerá el sábado, 1 de noviembre, el Concierto Otoñal que ofrecerá el Ensemble Vocal de Madrid.

La formación coral estará dirigida por el toresano Ángel del Palacio García y contará como directora invitada con la también toresana Sonia Morchón Córdoba.

El recital comenzará a las 19.30 horas y la entrada al mismo será libre y gratuita.

El concierto cuenta con el patrocinio de la Fundación González Allende y con la colaboración de las Parroquias de Toro.