El Ensemble de Madrid actuará en Toro bajo la dirección de Ángel del Palacio

El recital tendrá lugar el próximo sábado, 1 de noviembre, y contará como directora invitada con la también toresana Sonia Morchón

Cartel anunciador del Concierto Otoñal que ofrecerá el Ensemble Vocal de Madrid en Toro.

Cartel anunciador del Concierto Otoñal que ofrecerá el Ensemble Vocal de Madrid en Toro. / Cedida.

Carmen Toro

La iglesia de San Julián de los Caballeros acogerá el sábado, 1 de noviembre, el Concierto Otoñal que ofrecerá el Ensemble Vocal de Madrid.

La formación coral estará dirigida por el toresano Ángel del Palacio García y contará como directora invitada con la también toresana Sonia Morchón Córdoba.

El recital comenzará a las 19.30 horas y la entrada al mismo será libre y gratuita.

El concierto cuenta con el patrocinio de la Fundación González Allende y con la colaboración de las Parroquias de Toro.

