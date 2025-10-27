La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro celebra el domingo su Fiesta de Difuntos

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla celebrará el 2 de noviembre, como cada primer domingo de este mes, su tradicional Fiesta del Cementerio o de Difuntos.

La comitiva partirá a las 10.00 horas desde la iglesia de Santa Catalina y discurrirá por el recorrido habitual hasta el camposanto, donde se celebrará una misa para recordar a los fallecidos de este año en la ciudad y, en especial, a los hermanos de la cofradía.

Una vez finalizada la misa, los cofrades y los ciudadanos que deseen sumarse al acto regresarán a Santa Catalina.