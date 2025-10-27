La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro celebra el domingo su Fiesta de Difuntos
La comitiva partirá desde el templo hasta el cementerio municipal, donde se oficiará una misa
La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla celebrará el 2 de noviembre, como cada primer domingo de este mes, su tradicional Fiesta del Cementerio o de Difuntos.
La comitiva partirá a las 10.00 horas desde la iglesia de Santa Catalina y discurrirá por el recorrido habitual hasta el camposanto, donde se celebrará una misa para recordar a los fallecidos de este año en la ciudad y, en especial, a los hermanos de la cofradía.
Una vez finalizada la misa, los cofrades y los ciudadanos que deseen sumarse al acto regresarán a Santa Catalina.
