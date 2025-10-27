Los "Amigos de la Capa de Toro" participan en el XXV Encuentro Nacional en Segovia

La asociación "Amigos de la Capa de Toro" ha participado el pasado fin de semana en el XXV Encuentro Nacional de la Capa Española que, en esta ocasión, ha elegido Segovia como anfitriona del Congreso Nacional de Asociaciones de amigos de esta tradicional prenda.

En la ciudad del acueducto, se han reunido cerca de 400 personas que han lucido por las calles y plazas con "orgullo, donaire y gracejo" la "pañosa", de la que presumen quienes la portan a lo largo y ancho del país, "manteniéndola sobre los hombros para pasearla con libertad de movimientos con el estilo que nos caracteriza", han indicado los capistas.

El encuentro ha coincidido en el calendario con la festividad de San Frutos, patrón de la ciudad, y ha aspirado a "engrandecer esta tradicional prenda y señorearla con la vistosidad que ello comporta".

Los defensores de este patrimonio textil "enarbolan la herencia de una prenda que trasciende modas y generaciones", de manera que los capistas intentan mantener una tradición y costumbre para "proteger su identidad frente al paso del tiempo".

En Segovia, también tuvo lugar la asamblea anual de los presidentes de las asociaciones para elegir en qué lugar de España se celebrará el encuentro y a quién corresponde ser el anfitrión el próximo año 2026, que serán Oviedo y Noreña.