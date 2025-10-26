José Santiago, toresano trasplantado de los pulmones: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

La generosidad de un donante de órganos ha brindado una segunda oportunidad a José Santiago Aguilar, que recientemente se ha sometido a un trasplante bipulmonar en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, del que ya se recupera en Toro con la ilusión de poder afrontar el futuro con esperanza.

Aunque nació en Carbellino de Sayago hace 65 años, desde hace medio siglo reside en la ciudad de Toro, en la que ha trabajado como camionero y en la que formó una familia junto a su mujer, Paquita, con la que tuvo dos hijos.

Su particular calvario comenzó hace dos años, cuando los fuertes dolores de espalda le impedían desarrollar su trabajo con normalidad. "Casi no podía ni conducir" recuerda Santiago. Tras acudir al médico le diagnosticaron una hernia discal no operable. A pesar de ese diagnóstico inicial, seguía sintiéndose muy cansado y no podía realizar ningún tipo de esfuerzo.

Pruebas

En abril de 2024, sus consuegros, que son enfermeros, le instaron a que pidiera con urgencia una cita con su médico en el centro de salud de Toro, después de practicarle una prueba con un pulsioxímetro, dispositivo que mide la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca.

Una radiografía desveló la posible existencia de líquido en los pulmones, por lo que fue derivado a la consulta de Medicina Interna en Zamora. El mismo día de la consulta, una resonancia confirmó los peores pronósticos: fibrosis pulmonar.

De Medicina Interna, Santiago fue derivado al servicio de Neumología, en el que una especialista le comunicó que la "única solución" era un trasplante de los dos pulmones porque, de no someterse a este tratamiento, su esperanza de vida se limitaba a dos años.

La opción más viable entonces era su derivación a Cantabria y su inclusión en el programa de pacientes que esperan un órgano para sobrevivir.

José Santiago, en la bodega que celebró la comida por su nueva vida tras el trasplante. / M. J. C.

En este compás de espera, el 1 de marzo de este año se implementó la primera unidad de trasplante pulmonar en Castilla y León, ubicada en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, prestación que facilita la accesibilidad de los pacientes con patologías respiratorias en estado terminal a esta modalidad de tratamiento avanzado, evitando además desplazamientos innecesarios de la población fuera de la comunidad.

El caso de Santiago fue derivado a Salamanca y, en la noche del 30 de junio al 1 de julio, fue operado con éxito durante 11 horas y media por un equipo de especialistas que le han devuelto la esperanza y una calidad de vida.

Estancia en la UVI

Tras la delicada operación de trasplante bipulmonar, Santiago permaneció una semana en la UVI y, después de 24 días de su paso por el quirófano, regresó a Toro, donde se recupera favorablemente. De su estancia en la UVI y posteriormente en planta recuerda que los primeros días fueron complicados porque era incapaz de ingerir la comida del hospital, a pesar de que los profesionales sanitarios le indicaban que tenía que comer para poder recuperarse.

Para ayudar al enfermo a que ingiriera la comida del hospital le proporcionaron cápsulas de sal y botellitas de aceite de laboratorio, aderezos que aportaban "algo de sabor" a los alimentos y facilitaban su degustación. Con una sonrisa, Santiago rememora el día en el que "se equivocaron y me llevaron una tortilla francesa de atún", que entonces le pareció un manjar y que "me la comí en un periquete por si la retiraban".

Recuperación

Tras su paso por el hospital, Santiago se recupera ahora de la operación en su casa, proceso que requiere paciencia y seguir todas las indicaciones de los médicos. Sus ganas de vivir se reflejan en un rostro emocionado tras superar una compleja operación que le ha dejado algunas secuelas recuperables como la pérdida de peso, 16 kilos, lo que provoca que "las piernas aflojen todavía" como consecuencia de la disminución de masa muscular.

Con tranquilidad y esperanza, afronta el proceso de recuperación tras la operación y cada miércoles acude al hospital de Salamanca para el seguimiento de su evolución y para realizar ejercicios de rehabilitación pautados por un equipo de fisioterapeutas.

A lo largo del primer año, también tendrá que acudir a revisiones periódicas en el Complejo Asistencial de Zamora porque, como reconoce, los primeros doce meses son el "tiempo más crítico" después del trasplante bipulmonar.

Santiago es plenamente consciente de que "la vida me ha dado una segunda oportunidad", a pesar de que ha tenido que adaptarse a profundos cambios, camino que no ha recorrido solo, ya que desde el primer momento ha estado arropado por familiares y amigos. "Me ha cambiado mucho la vida porque yo era una persona que no estaba acostumbrada a estar en casa por mi trabajo", subraya.

Conciliación

Y es que, como los profesionales del sector del transporte, tenía que conciliar su vida familiar con las rutas nacionales e internacionales que realizaba con el camión, lo que le impedía pasar más tiempo con sus seres queridos.

De hecho, reconoce que ahora disfruta más de la compañía de sus hijos con los que cuando eran más pequeños no compartió tantos momentos como le hubiera gustado por su trabajo. Su debilidad ahora son sus dos nietos, a los que espera volver a coger en brazos, cuando supere el proceso de rehabilitación del doble trasplante.

En el tortuoso camino recorrido desde que le diagnosticaron fibrosis pulmonar, su esposa, Paquita, no se ha separado de su lado, cercanía que le ha insuflado las fuerzas necesarias para poder afrontar tan complicada etapa con esperanza.

Invitados a la comida homenaje celebrada en una bodega de Toro. / M. J. C.

Con un regalo muy especial, Santiago ha agradecido a su mujer su compañía y su esfuerzo a lo largo del último año y medio, obsequio que le ha entregado en una comida celebrada en la bodega Divina Proporción de Toro, a la que también invitó a familiares, amigos y a parte de los profesionales sanitarios con los que ha compartido algunos de los momentos más complicados de su vida.

Santiago se deshace en elogios hacia la sanidad pública y hacia el trato recibido por todos y cada uno de los médicos, enfermeras, auxiliares o fisioterapeutas que han participado, tanto en la operación del trasplante, como en el posterior proceso de rehabilitación.

"Súper cerebros"

Parte de los profesionales sanitarios con los que ha compartido tan dura etapa, a los que define como "súper cerebros", asistieron a la comida organizada por Santiago, para rendirles un homenaje, "reconocer su trabajo" y agradecer su esfuerzo y el cariño con el que le trataron en el hospital.

La emoción, la alegría y algunas lágrimas marcaron una comida muy especial para Santiago, con la que ha celebrado su nueva vida, en la que tiene muy presente la importancia de la donación de órganos.

Y es que "antes era un poco reticente", pero tras la operación ha decidido hacerse donante de órganos, aunque también ha autorizado que los dos pulmones que le extirparon durante la operación sean utilizados para investigar la fibrosis pulmonar.

Santiago es el primer paciente toresano que se somete a un doble trasplante pulmonar en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, operación que le ha brindado una segunda oportunidad y de la que ha aprendido a valorar la importancia de donar órganos para que enfermos que los necesitan puedan seguir disfrutando del regalo de la vida.