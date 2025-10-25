Sancionados varios vecinos de Toro con multas de hasta 750 euros por incumplir la ordenanza de basuras

La Policía Local de Toro ha sancionado a varios ciudadanos y ciudadanas por incumplir la normativa municipal sobre la gestión de residuos urbanos.

Las infracciones se han detectado gracias a la revisión de las cámaras de control del tráfico instaladas en distintos puntos de la ciudad, que han permitido identificar a las personas responsables de realizar un uso inadecuado de los contenedores y de no respetar los horarios establecidos para el depósito de basuras.

Entre los incumplimientos observados destacan las vulneraciones del Artículo 62, que establece que los residuos deben depositarse exclusivamente en los lugares, contenedores y centros determinados por el Ayuntamiento, y que los usuarios están obligados a cerrar los contenedores una vez utilizados.

Asimismo, se ha constatado el incumplimiento del Artículo 11, que obliga a los ciudadanos a separar los residuos domésticos en sus domicilios, comercios o industrias y a depositarlos en los contenedores adecuados y dentro de los horarios fijados. El reciclaje, como recuerda el Ayuntamiento, no es una opción, sino una obligación legal.

También se han detectado infracciones que detalla el Artículo 71, que fija los horarios para el depósito de residuos orgánicos y restos, es decir, a partir de las 20:00 horas durante todo el año, salvo en los meses de julio, agosto y septiembre, cuando se retrasa a las 21:00 horas, y prohíbe expresamente el depósito los días 24 y 31 de diciembre.

Las sanciones aplicadas corresponden a infracciones leves, con multas comprendidas entre 200 y 750 euros, aunque el Ayuntamiento advierte de que la reiteración en estas faltas puede ser considerada infracción grave, con multas de mayor cuantía.

El Ayuntamiento de Toro ha realizado un llamamiento al civismo y a la colaboración ciudadana, recordando que mantener la limpieza y el buen estado de la ciudad es una responsabilidad compartida.

Por último, ha instado a los vecinos a que cuiden los nuevos contenedores recientemente adquiridos, que suponen una inversión municipal destinada a mejorar el servicio de recogida de basuras.