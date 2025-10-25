El futuro de la remolacha y de la Azucarera de Toro, en el aire por los "bajos precios" de los contratos

A las puertas del inicio el lunes de una nueva campaña remolachera en Toro, las organizaciones agrarias no esconden su incertidumbre por el futuro del cultivo y de la propia fábrica, tras el cierre de la que operaba en La Bañeza y de que la actividad de las ubicadas en Miranda de Ebro y Jerez se limitará al refinado tras la reestructuración aplicada por Azucarera.

El presidente provincial de COAG, Lorenzo Rivera, destacó que la repercusión de la bajada del precio del azúcar a nivel internacional ha provocado la reestructuración de la empresa.

Recordó Rivera que Toro va a concentrar la molturación de toda la remolacha contratada por Azucarera, aunque augura un futuro incierto para el sector y para la fábrica, ya que "si el precio del azúcar sigue bajo y si se mantiene el que la empresa ofrece por tonelada, entre 40 y 45 euros, al margen de los mermados rendimientos, difícilmente se podrá mantener el cultivo".

En este punto, subrayó que los rendimientos obtenidos, “incluso en años buenos”, no han alcanzado las 100 toneladas por hectárea, que es el “margen mínimo” para obtener una rentabilidad.

Contratos directos

Por otra parte, recordó que Azucarera decidió “cortar la interlocución” con las organizaciones agrarias, que propició también su “salida” de Aimcra (Asociación de Investigación para la mejora del cultivo de la remolacha azucarera). Sin la participación de las organizaciones agrarias, en los últimos años, la empresa ha formalizado de forma directa los contratos con los remolacheros incluyendo los de “cultivos compartidos” que COAG ya advirtió que “eran peligrosos” a pesar de la rentabilidad que se ofrecía a los cultivadores cuando el precio del azúcar era elevado.

En este sentido, el presidente provincial de Asaja, Antonio Medina destacó que la empresa ha comunicado a varios cultivadores de la provincia de León su intención de rescindir el contrato de “cultivo compartido” para la campaña 2025/2026, alegando que los rendimientos estimados son inferiores a los deseados, aunque en ningún caso plantea otros factores que podrían explicar la menor producción, tales como decisiones agronómicas, la elección de las semillas o las bajas dosis de abonado aplicadas.

Por este motivo, Medina considera que la empresa podría “volver” al modelo de contrato de “siempre”, es decir, al cultivador le abonará la remolacha en función de la riqueza del cultivo y de las toneladas que entregue en la fábrica.

Ante la situación actual del sector, muchos cultivadores han optado por “volver a Acor”, aunque la cooperativa no puede asumir más de 12.000 toneladas extraordinarias por la limitación de sus instalaciones en Olmedo.

Ayuda agroambiental

En el caso de los remolacheros sujetos a un “contrato agroambiental” están obligados a mantener la siembra cinco años o, de lo contrario, tendrán que devolver una ayuda.

Por otra parte, Medina destacó que la fábrica de Toro molturará en la presente campaña toda la remolacha producida en el norte, lo que podría provocar “cierto caos” en la zona por el movimiento continuado de camiones o de “malos olores” a lo largo de los meses que se prologue, siempre y cuando no se tenga que alargar la molienda por averías o por las lluvias.

En principio, la planta toresana tiene previsto molturar 8.000 toneladas líquidas al día, por lo que la duración de la campaña se podría prolongar tres meses y medio.

Los arranques en las 9.500 hectáreas sembradas de remolacha que se procesarán en Toro durante la nueva campaña se llevarán a cabo de forma escalonada, en función de la madurez del cultivo y con el objetivo de que la remolacha llegue a la fábrica con su máximo potencial de sacarosa.