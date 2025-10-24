Formalizada una candidatura al cargo de "Hermano Mayor" de la asociación del Santo Sepulcro de Toro

Finalizado el plazo para presentar candidaturas a las elecciones en las que se designará al "Hermano Mayor" de la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad de Toro, tan solo se ha recibido la de Mario González García.

Tal y como establece el capítulo cuarto del reglamento de régimen interno dela hermandad, con un plazo mínimo de siete días antes de la celebración de la asamblea general extraordinaria, la Asociación ha comunicado que solamente se ha formalizado la candidatura presentada por Mario González García que, una vez examinada y tras comprobar que cumple con todos los requisitos de la convocatoria, se proclama como válida.

De esta manera, Mario González García aspira a la reelección en el cargo de Hermano Mayor de la Asociación del Santo Sepulcro, para el que ya fue elegido en las elecciones celebradas en 2021 y del que dimitió ante la convocatoria de un nuevo proceso electoral para poder presentar una nueva candidatura, tal y como establece el régimen interno de la hermandad.

La Asociación ha recordado a todos los hermanos que la asamblea general extraordinaria se celebrará el sábado 1 de noviembre, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en los salones parroquiales de San Julián de los Caballeros.

Por último, la hermandad ha animado a todos los asociados a que el 1 de noviembre participen de forma activa en la votación para designar al Hermano Mayor.