La Biblioteca de Toro, garante de la "veracidad" frente a los bulos y la desinformación

"Contra la desinformación: Bibliotecas". Bajo este lema, Toro ha conmemora el Día de las Bibliotecas, para el que se han programado diferentes actividades, que se prolongarán hasta el 29 de octubre.

Una de las actividades organizadas ha permitido a escolares de diferentes centros educativos conocer, a través de un taller dinámico, cómo diferenciar una información veraz de los bulos y de las "fake news".

La directora de la Casa de Cultura, Cristina Tamames, impartió los talleres para estudiantes, durante los que destacó que las Bibliotecas juegan un papel fundamental en la lucha contra la desinformación.

Estudiantes del instituto Pardo Tavera asisten al taller en la Biblioteca. / M. J. C.

En la introducción de los talleres, Tamames explicó a los estudiantes que, cada día y de manera especial a través de las redes sociales, se divulgan numerosos bulos, que también están presentes en la rutina diaria durante la que se comparten comentarios de determinadas personas sin contrastar.

En este punto, recalcó que los bulos se lanzan con dos propósitos: obtener un rédito económico y "manipular" el pensamiento de las personas.

"Batalla de Toro"

Para que los estudiantes comprendieran el alcance de los bulos citó como ejemplo uno vinculado con la célebre Batalla de Toro, de la que el próximo año se conmemora el 550 aniversario.

En este sentido, Tamames aclaró que la contienda por la sucesión en el trono de Castilla entre las tropas de los Reyes Católicos y el rey Alfonso V de Portugal "terminó en tablas". Sin embargo, Fernando de Aragón divulgó en Toro que sus tropas habían ganado la batalla y "los sublevados se rindieron".

Por otra parte, en los talleres los alumnos aprendieron que Bibliotecas como la de Toro combaten la desinformación, a través de su colecciones de libros, la prensa o las bases de datos, así como con un uso adecuado de las nuevas tecnologías.

Así, las Bibliotecas son "un dique de contención" contra la desinformación gracias a su personal, que trabaja como verificador de contenidos y del apoyo que prestan a los usuarios en la búsqueda de información a través de fuentes fiables y contrastadas.

Por último, los estudiantes pudieron poner en práctica los conocimientos aprendidos durante el taller con un ejercicio práctico, en el que aplicaron algunas reglas para combatir la desinformación.

Así, entre otros métodos, los estudiantes analizaron la fuente del contenido, la veracidad de titulares impactantes, el autor o la fecha de publicación.