Toro cierra el tercer trimestre con la cifra más baja de paro en lo que va de 2025

Toro finalizó el tercer trimestre de 2025 con 362 personas paradas, lo que supone un descenso del 1,9% del desempleo registrado al cierre del trimestre anterior, cuando el número de parados inscritos en la oficina del ECYL en la localidad era de 369.

Con respecto al mismo período del año pasado, cuando la cifra de parados era de 389 personas a fecha 30 de septiembre, la caída del paro supone un 6,9%.

Los 362 desempleados con los que ha finalizado el tercer trimestre del año suponen la cifra más baja de paro en lo que va de 2025.

En el desglose por meses, a 30 de julio, había 389 personas inscritas como demandantes de empleo, lo que supuso un repunte del 15,4% con respecto al mes anterior, que se había cerrado con 369 desempleados, según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

No obstante, el desempleo volvió a caer en agosto; concretamente, un 1,5% con respecto a julio, ya que aquel mes finalizó con seis parados menos: un total de 383.

El mayor descenso en el desempleo local se produjo en el paso de agosto a septiembre ya que el número de personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del ECYL en Toro se redujo en 21, pasando de las 383 a la finalización de agosto a las 362 citadas a 30 de septiembre, lo que se traduce en una caída del paro del 5,5%.

El SEPE también ofrece el desglose por sexos y edades de las personas desempleadas y revela que las mujeres tienen una cuota mayor, ya que son 235 al cierre del trimestre, es decir, un 64,9% del total; mientras que los hombres suman 127, el 35,1% restante.

La cifra aumenta especialmente en el grupo de mujeres mayores de 45 años, al igual que con los hombres, una tendencia que se mantiene con respecto a los meses previos.

El sector servicios, el único con tendencia negativa

Los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también ofrecen el desglose del desempleo local por sectores de trabajo.

Estos datos revelan que el sector servicios vuelve a acumular la cifra más alta de desempleados —y la única que ha aumentado en este desglose—, con 255 personas paradas registradas a 30 de septiembre, es decir, un 70,4% (casi un 5% más que el trimestre anterior, que se cerró con 241 personas paradas).

Las cifras del desempleo local en el resto de sectores se quedan lejos.

La industria acumula 36 parados, un 20% menos que al cierre del segundo trimestre.

Por su parte, la agricultura ha cerrado el trimestre en la línea del anterior, con 32 parados, sólo uno más.

El sector de la construcción aglutinaba a 30 de septiembre a 14 personas inscritas en el ECYL, un 30% menos que al cierre del trimestre pasado.

Por otro lado, el número de personas inscritas sin empleo anterior ha sido de 25, un 21,87% menos que a 30 de junio.