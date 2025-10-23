Cultura
El teatro Latorre de Toro se llenará de humor y música el próximo fin de semana
El liceo acogerá el "show" de monólogos "¡Que nos quiten lo bailao!" y el concierto familiar "Capitán Corchea. Música diferente para gente diferente"
El teatro Latorre de Toro volverá a abrir sus puertas doblemente el próximo fin de semana para acoger sendos espectáculos de humor y música.
El primero de los eventos que acogerá el liceo será el espectáculo de monólogos "¡Que nos quiten lo bailao!", que comenzará a las 20.00 horas del sábado 25.
Se trata de un "show" protagonizado por Maika Jurado, Pepa Golden y Patri de la Fuente (Patrisaki), dentro de su gira de 2025.
Las tres mujeres harán disfrutar al público con unos monólogos "muy salaos" a base de humor fresco, historias cotidianas y "mucho arte sobre el escenario".
La entrada tiene un coste de ocho euros y está a la venta en la taquilla del teatro y en https://vivetoro.sacatuentrada.es/.
El domingo 26, a partir de las 18.30 horas, el Latorre acogerá el espectáculo "Capitán Corchea. Música diferente para gente diferente", un divertido concierto familiar a cargo de José Luis Gutiérrez.
Las entradas tienen un precio de 3 euros para los asistentes y pueden adquirirse por los mismos medios: la taquilla del teatro y la web https://vivetoro.sacatuentrada.es/.
